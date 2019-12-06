HABER

Alparslan Kuytul evine döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.12.2019 22:15 | Son Güncelleme

Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı’na yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan ve dün tahliye edilen Alparslan Kuytul evine döndü.“Suç örgütü kurmak” ve “nitelikli dolandırıcılık” suçlamalarıyla 22 aydır tutuklu olarak yargılanan Furkan Vakfı’nın kurucu başkanı Alparslan Kuytul dün tahliye edildi.

Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı’na yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan ve dün tahliye edilen Alparslan Kuytul evine döndü.
“Suç örgütü kurmak” ve “nitelikli dolandırıcılık” suçlamalarıyla 22 aydır tutuklu olarak yargılanan Furkan Vakfı’nın kurucu başkanı Alparslan Kuytul dün tahliye edildi. Bolu F Tipi Cezaevi’nden tahliye olan Kuytul, öğlen saatlerinde beraberindekiler ile merkez Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi’ndeki evine geldi.
Kuytul, burada yaptığı açıklamada, “Meşru yollarla mücadele etmeye devam edeceğiz. Adana emniyeti de çok yoruldu bu atkılı yürüyüşlerimizden. Bu atkılı yürüyüşlerimize de son vereceğiz. Hiçbir olay çıkartmadan dağılırsanız memnun oluruz” diye konuştu.
Öte yandan, Kuytul için toplanan yüzlerce kişi Ordu Caddesi’ndeki trafiği felç etti. Kuytul’un konuşmasının bitmesinin ardından toplanan kişiler olaysız şekilde dağıldı.

PARTNER O köyü kutup ayıları bastı! O köyü kutup ayıları bastı!
Aydın'da 5 kişi yediği mantardan zehirlendiAydın'da 5 kişi yediği mantardan zehirlendi
14 adrese eş zamanlı fuhuş operasyonu! 14 adrese eş zamanlı fuhuş operasyonu!
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sigortası işlemiyor! Aylık hastane masrafı...

Sigortası işlemiyor! Aylık hastane masrafı...

Dedikoduları duyan nüfus müdürlüklerine akın etti

Dedikoduları duyan nüfus müdürlüklerine akın etti

Göksu'ya İmamoğlu'ndan yanıt geldi!

Göksu'ya İmamoğlu'ndan yanıt geldi!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

ABD'li rahip Brunson: Türkiye'de pratikte beni rehin aldılar

ABD'li rahip Brunson: Türkiye'de pratikte beni rehin aldılar

PKK'dan iki bakana suikast talimatı

PKK'dan iki bakana suikast talimatı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Meteoroloji'den çok sayıda kente uyarı!

Meteoroloji'den çok sayıda kente uyarı!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

TÜPRAŞ'ta patlama! Çok sayıda ekip sevk edildi

TÜPRAŞ'ta patlama! Çok sayıda ekip sevk edildi

Meteoroloji'den kuvvetli kar, sağanak ve fırtına uyarısı!

Meteoroloji'den kuvvetli kar, sağanak ve fırtına uyarısı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çok acı olay! Biri 2 diğeri 3 yaşındaydı...

Çok acı olay! Biri 2 diğeri 3 yaşındaydı...

Finike'de fuhuş operasyonu: 12 tutuklama

14 adrese eş zamanlı fuhuş operasyonu!

Avcılar öldürüp kaçmıştı! İlk ifadesi ortaya çıktı

Avcılar öldürüp kaçmıştı! İlk ifadesi ortaya çıktı

Palandöken’de meşaleli sezon açılışı

Ve start verildi!

Selçuk Bayraktar paylaştı: Bayraktar AKINCI TİHA ilk kez gökyüzüyle buluştu

Heyecanlandıran paylaşım! İlk kez gökyüzüyle buluştu

Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan Türk vatandaşlarına Fransa uyarısı

Bakanlık'tan Fransa uyarısı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.