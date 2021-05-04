Alparslan Kuytul gözaltına alındı

Gözaltına alınanlar arasında Kuytul'un 14 yaşındaki oğlu ile çok sayıda "Furkan Gönüllüsü" olduğu ifade ediliyor.Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'nın kurucusu Alparslan Kuytul'un Twitter hesabından yapılan açıklamada, Kuytul ile 14 yaşındaki oğlunun yanı sıra pek çok ildeki "Furkan Gönüllüsü"nün gözaltına alındığı belirtildi.

2 Mayıs'ta Furkan Vakfı yanlıları olduğu ifade edilen çok sayıda kişiye, Gaziantep'te itikaf ibadeti için toplandıkları bir camiden salgın kuralları nedeniyle çıkmaları çağrısı yapılmış, ancak bunu kabul etmeyen onlarca kişi polis ve bekçinin biber gazlı müdahalesi ile zorla cami dışına çıkarılmıştı.

Emniyet'ten açıklama: "Provokasyon girişimi"

Emniyet Genel Müdürlüğü de salı günü, konuyla ilgili kapsamlı bir açıklamada bulundu. Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'nın, "silahlı terör örgütlerini övme" gerekçesi ile kayyum atanan ve hakkında açılan kapatma davası devam eden bir vakıf olduğu belirtilen açıklamada, "vakfın eski yöneticisi Alparslan Kuytul ve yandaşları tarafından itikaf ibadeti bahane edilerek bir provokasyon girişiminde bulunulduğu" öne sürüldü.