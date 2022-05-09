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Alparslan Kuytul kimdir? Alparslan Kuytul neden gözaltına alındı? Koray Sarısaçlı ile arasında ne yaşandı?

09.05.2022 10:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alparslan Kuytul, Adana'da iş insanı Koray Sarısaçlı'nın kaçırılması ile ilgili davaya dair yaşanan son dakika gelişmesi sonrası merak konusu oldu. Vatandaşlar, Alparslan Kuytul kimdir? Alparslan Kuytul neden gözaltına alındı? Koray Sarısaçlı ile arasında ne yaşandı? soru ve konu başlıklarını internette araştırmaya başladı. Merak edilen detaylar haberimizde...

Alparslan Kuytul kimdir? Alparslan Kuytul neden gözaltına alındı? Koray Sarısaçlı ile arasında ne yaşandı?

Alparslan Kuytul, basında yer alan haberlerin ardından merak konusu oldu. Adana'da yaşanan olaya ilişkin bilgi edinmek isteyen vatandaşlar; Alparslan Kuytul kimdir? Alparslan Kuytul neden gözaltına alındı? Koray Sarısaçlı ile arasında ne yaşandı? soru ve konu başlıklarını araştırmaya başladı. Konuya ilişkin detaylar haberimizde...

ALPARSLAN KUYTUL KİMDİR?

Alpaslan Kuytul 1965'te Adana’nın Karataş ilçesinde dünyaya geldi.

Alpaslan Kuytul 1991 yılında Çukurova Üniversitesi Mimarlık-Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümünü bitirmiştir.

1993-1997 yılları arasında Mısır’ın başkenti Kahire'deki El-Ezher Üniversitesi Şeriat Fakültesi İslam Hukuku Bölümü'nde eğitim gördüğü bilinen Kuytul, Adana'daki bir vakfın kurucusudur. Aynı şehirde, iş insanı Koray Sarısaçlı'nın kaçırılması ile ilgili davada hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

ALPARSLAN KUYTUL NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

İş insanı Koray Sarısaçlı'nın 2021 yılının Eylül ayında 4 kişi tarafından kaçırılıp, 13 gün sonra serbest bırakılması ile ilgili açılan davada Alparslan Kuytul hakkında yakalama kararı çıkartılmıştı.

Alparslan Kuytul'un, belge ve ifadelerin ardından çıkartılan karar sonrası, bugün sabah erken saatlerde gözaltına alındığı öğrenildi.

Yüreğir Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirilen Alparslan Kuytul, adliyeye götürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Alparslan Kuytul
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