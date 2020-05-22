Alparslan Kuytul'un açıklaması sonrası toplandılar! Çok sayıda kişiye gözaltı

Alparslan Kuytul'un dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamanın ardından akşam saatlerinde koronavirüs tedbirlerini provoke etmek için toplanan Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı üyeleri, kapatılan Sabancı Merkez Camii avlusunda teravih namazı kılmak istedi. Polis namaz kılmaz isteyen yaklaşık 30 kişiye izin vermedi. Daha sonra 30 kişilik grup sokak ortasında teravih namazını kıldı. Ardından, Merkez Park'a geçip slogan atmaya çalışan grup, Gösteri ve Yürüyüş Kanunu ile TCK’nın 195’inci maddesini ihlalden dolayı gözaltına alındı.

ALPARSLAN KUYTUL'UN EVİNİN ÖNÜNDE TOPLANDILAR



Sosyal medya üzerinden organize olan Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı üyeleri, arkadaşları gözaltına alınınca Alparslan Kuytul’un evinin önünde toplandı. Grup, arkadaşlarının serbest bırakılması gerektiğini söyleyerek sloganlar attı. Koronavirüs tedbirlerini provoke etmeye çalışan grup, sabah namazını Alparslan Kuytul ile kaldırımda kıldı.

POLİSTEN UYARI



Polis, izinsiz gösteri yaparak tedbirleri provoke etmeye isteyen gruba megafonla, "Hıfzıssıhha kanunlarına muhalefet ediyorsunuz. Kendi sağlığınız ve toplum sağlığını tehlikeye atıyorsunuz. Mübarek Ramazan ayı içerisindeyiz, burada slogan atarak ve gürültü yaparak vatandaşın hakkını gasp ediyorsunuz. Lütfen buradan ayrılın" uyarılarında bulundu.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI



Grubun bekleyişi devam ederken Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli timler, kalabalığın çevresinde yoğun güvenlik önlemi aldı.

Kaynak: İHA

