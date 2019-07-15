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Alparslan Kuytul’un kızı denizde boğulma tehlikesi geçirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 15.07.2019 23:55 | Son Güncelleme

Silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme (FETÖ/PDY), yayın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak (PKK/KCK) suçlarından tutuklu bulunan Alparslan Kuytul’un kızı ve kuzeni denizde yüzerken boğulma tehlikesi atlattığı için hastaneye kaldırıldı.Edinilen bilgiye göre, olay Yumurtalık ilçesinde halk plajında 12 Temmuz günü meydana geldi.

Silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme (FETÖ/PDY), yayın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak (PKK/KCK) suçlarından tutuklu bulunan Alparslan Kuytul’un kızı ve kuzeni denizde yüzerken boğulma tehlikesi atlattığı için hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre, olay Yumurtalık ilçesinde halk plajında 12 Temmuz günü meydana geldi. İddiaya göre, Alparslan Kuytul’un eşi Semra Kuytul, kızları ve yeğeni Muhammet Cahit Gül Yumurtalık’taki akrabalarının yazlığına gitti. Bir süre sonra anne, çocukları ve yeğeni halk plajına giderek denize girdi. Muhammet Cahit Gül yüzme bilmeyen Alparslan Kuytul’un 15 yaşındaki kızı Meryem Kuytul’a yüzme öğretmek istedi. Bu sırada dip dalga gelerek Kuytul’u içeri çekti. Bunun üzerine de Gül kız çocuğunu kurtarmak istedi. Ancak o da boğulma tehlikesi atlatınca çevredeki vatandaşlar yetişip hem Gül’ü hem de Kuytul’u kurtardı. Önce Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırılan Gül ve Kuytul sevk edildikleri Adana Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı.

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