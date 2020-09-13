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Alparslan Öztürk gol atınca Ebru Şancı'nın adını haykırdı! 'Serseri' yorumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2020 08:29 | Son Güncelleme

Göztepe-Denizlispor maçına Göztepe'nin başarılı stoperi Alparslan Öztürk damga vurdu. Geçtiğimiz günlerde üçüncü kez baba olan Alparslan Öztürk gol atınca eşi Ebru Şancı'nın adını haykırdı. O anları Ebru Şancı da sosyal medyasından paylaştı.

Alparslan Öztürk gol atınca Ebru Şancı'nın adını haykırdı! 'Serseri' yorumu

2015 yılında dünyaevine giren Ebru Şancı-Alpaslan Öztürk çifti sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık dikkat çekiyor. Eski model Şancı'nın eşi Alparslan Öztürk Göztepe'de top koşturuyor. Öztürk geçtiğimiz gün oynanan Göztepe-Denizlispor maçına damga vurdu.

Ebru Şancı-Alpaslan Öztürk çifti kısa süre önce üçüncü çocuklarını kucaklarına aldı. Aşklarını sık sık sosyal medyadan paylaşan ünlü çift yine sosyal medyada gündem oldu. Alparslan Öztürk maç sırasında gol atınca gol sevincini eşi Ebru Şancı'nın adını haykırarak gösterdi.

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Ebru Şancı kocasının o anlarını ise paylaşarak "Bir rocky’den adriaaan bir de Alparslan Ebruuuuuu... İyi oynuyorsun buraları serseri" yorumunda bulundu.

Ekran Alıntısı

Şancı eşinin gol attığı anları da paylaşarak "Sezonun ilk golü rabbim utandırmasın" dedi.

Şancı'nın maç sırasından paylaştığı o anlara yorum yağdı. Yorum yapanlardan biri de Selin Ciğerci idi. Ciğerci paylaşıma "Maşallah" notunu düştü.

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