Alparslan Öztürk gol atınca Ebru Şancı'nın adını haykırdı! 'Serseri' yorumu

2015 yılında dünyaevine giren Ebru Şancı-Alpaslan Öztürk çifti sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık dikkat çekiyor. Eski model Şancı'nın eşi Alparslan Öztürk Göztepe'de top koşturuyor. Öztürk geçtiğimiz gün oynanan Göztepe-Denizlispor maçına damga vurdu.

Ebru Şancı-Alpaslan Öztürk çifti kısa süre önce üçüncü çocuklarını kucaklarına aldı. Aşklarını sık sık sosyal medyadan paylaşan ünlü çift yine sosyal medyada gündem oldu. Alparslan Öztürk maç sırasında gol atınca gol sevincini eşi Ebru Şancı'nın adını haykırarak gösterdi.

Ebru Şancı kocasının o anlarını ise paylaşarak "Bir rocky’den adriaaan bir de Alparslan Ebruuuuuu... İyi oynuyorsun buraları serseri" yorumunda bulundu.

Şancı eşinin gol attığı anları da paylaşarak "Sezonun ilk golü rabbim utandırmasın" dedi.

Şancı'nın maç sırasından paylaştığı o anlara yorum yağdı. Yorum yapanlardan biri de Selin Ciğerci idi. Ciğerci paylaşıma "Maşallah" notunu düştü.



