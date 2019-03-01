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Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nin tabelası takıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.03.2019 19:29 | Son Güncelleme

Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nin adı resmi gazetede yayınlanan kanun ile Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi olarak değiştirildi.

Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nin adı resmi gazetede yayınlanan kanun ile Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi olarak değiştirildi. Üniversitenin yeni tabelası ise bugün takıldı.
Adana’da 2011 yılında kurulan Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nin adının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi olarak değiştirilmesinin ardından okulun tabelaları da değiştirildi. Üniversitenin, merkez Sarıçam ilçesinde bulunan kampüsünün giriş kapısındaki Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi tabelaları sökülerek Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi tabelaları takıldı.
Milliyetçi Hareket Partisi’nin Adana’da gerçekleştirilen 50. kuruluş yılı kutlamaları kapsamında şehre doğru yola çıkan MHP Lideri Devlet Bahçeli’yi telefonla arayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversitenin adının Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi olarak değiştirilmesi hakkında düşüncelerini iletmişti. Bahçeli ise bu düşünceden son derece memnun olmuştu.
Geçtiğimiz gün resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nin adı Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi olarak değiştirildi.

"Cumhurbaşkanımız ülkücülerin gönlünü mest etti"
Üniversitenin tabelalarının değiştirilme çalışmalarını incelemeye gelen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Adayı Hüseyin Sözlü, Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Tümay’dan bilgi aldı. Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Sözlü, 8-9 Şubat’ta MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin MHP’nin 50. kuruluş yıldönümü kutlamaları sırasında Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nin adının Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi olarak değiştirileceğini söylediğinde bir alkış tufanı koptuğunu hatırlatarak, “Rektörümüze de tabelanın hemen hazırlanıp takıldığı çok teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımıza da tüm ülküdaşlarım adına çok teşekkür ediyorum. Bu armağanla bütün ülkücülerin gönlünü mest etti. Ülkücülere beslemiş olduğu sevgi ve saygıyı göstermiş oldu. Rahmetli başbuğumuz Alparslan Türkeş’in de ruhu şad olmuştur” diye konuştu.
Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Tümay ise üniversitenin yeni ismiyle Adana’ya ve Türkiye’ye hayırlı olması dileklerinde bulunarak, “Ülkemizde siyasi liderlere baktığımızda bir tek Alparslan Türkeş’in adı yoktu. Bu da tamamlanarak çok güzel oldu. Biz de çok başarılı bir üniversite olması için ve memleketimize çok iyi gençler yetiştirmek için elimizden geleni yapacağız” ifadelerini kullandı.

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