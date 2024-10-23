Alparslan Türkeş'in kızı Ayyüce Türkeş, babasının partisiyle ilgili sözlerden sonra göz yaşlarına hakim olamadı! Dervişoğlu'nu ayakta alkışladı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli dün partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada PKK elebaşı Abdullah Öcalan için, "Terörist başının tecridi kaldırılırsa gelsin TBMM’de DEM Parti grup toplantında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın" ifadelerini kullanmıştı.

Bahçeli'nin bu açıklaması siyasetteki tüm hesapları değiştirdi ve tüm partilerin ana gündem maddesi oldu. Kimsenin beklemediği bu çıkışa tepki gösterenler de oldu destek verenler de oldu. Yaşanan gelişmelerin ardından İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun bugün yaptığı grup toplantısı konuşması daha da önemli bir hal aldı.

KÜRSÜDEN İP ATTI

Dervişoğlu, "Buradan Bahçeli’ye sesleniyorum Öcalan’ı asamadınız ama bu milletin hayallerini astınız" diyerek kürsüden ip attı.

"BU KORKUNÇ İHANETİN SESİ OLMUŞLARDIR"

Dervişoğlu konuşmasında MHP'nin kurucusu Alparslan Türkeş'e de parantez açtı ve "Görüyor, okuyor ve anlıyoruz ki bayrağında 3 hilali taşıyan ömrünü Türk milletinin varlığına Cumhuriyet'in bölünmez bütünlüğüne vakfetmiş rahmetli Alparslan Türkeş'in partisini sarayın vesayetiyle bağlanmış işbirlikçilerde bu büyük gafletin içerisinde bu korkunç ihanetin sesi olmuşlardır" dedi.

ALPARSLAN TÜRKEŞ'İN KIZI GÖZ YAŞLARINI TUTAMADI

Dervişoğlu'nun bu konuşmayı yaptığı sırada Alparslan Türkeş'in kızı Ayyüce Türkeş'in göz yaşlarına hakim olamadığı görüldü. Türkeş, bu sözleri ise ayakta alkışladı.