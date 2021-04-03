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Alparslan Türkeş'le ilgili mesajlar, fotoğraflar | İşte Alparslan Türkeş'in tarihe geçen sözleri

03.04.2021 20:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MHP'nin kurucusu Alparslan Türkeş' ile ilgili mesajlar, fotoğraflar sözler sıklıkla paylaşılıyor. Türk siyasi tarihinin en önemli figürlerinden biri olan Alparslan Türkeş'in tarihe geçen sözleri büyük anlamlar taşıyor. İşte, Alparslan Türkeş'in sözleri...

Alparslan Türkeş'le ilgili mesajlar, fotoğraflar | İşte Alparslan Türkeş'in tarihe geçen sözleri

Türk ülkücü hareketinin lideri Alparslan Türkeş'in fikirleri günümüzde yaşatılmaya devam ediyor. Milliyetçi Hareket Partisi'nin kurucusu ve ilk genel başkanı olan, Başbuğ Alparslan Türkeş 24 yıl hayatını kaybetse de saygıyla anılmaya devam ediliyor. İşte, MHP kurucusu Alparslan Türkeş'in tarihte yer eden sözleri...

ALPARSLAN TÜRKEŞ'İN TARİHE GEÇEN SÖZLERİ

*Kendinizi küçük görmeyiniz. Sizler büyük kuvvetsiniz. Vazifenizi hiçbir zaman unutmayınız. Kuvvet birliktir. Dâvamızın geleceği birliktedir. Birlik, beraberlik içinde olmaktır.

*Komünist sistemlerde halkın esaret altında oluşunun sebebi bir mülk sahibi olamamasıdır. Hürriyetin tek garantisi mülkiyettir.

*Emirlere mutlak itaat lâzımdır. Laubali, gevşek, disiplinsiz, metotsuz kimselerle dâvamız yürümez. Her şeyde örnek olmak lâzımdır.

*İnsanlar; yoksulluğa, açlığa, susuzluğa tahammül ederler. Fakat adaletsizliğe, hor görülmeye, aşağılanmaya asla müsaade, müsamaha etmezler.

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*Davalarımızın çözümü kendimize dönmek, sarsılmaz bir birlik halinde el ele vermek ve geceli gündüzlü çalışmaya girişmekle mümkündür.

*Ülkücüler, insanlık âlemi içinde ne uşak olmayı, ne de başkalarını uşak olarak kullanmayı kabul etmeyen şerefli bir bayrağın taşıyıcısıdır.

Bir fikre, bir ideolojiye, kendisinden daha üstün bir fikirle karşı çıkılır. Karşı fikir kaba kuvvetle ezilemez.

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*Bizim savunduğumuz Dokuz Işık'çı sistemin hedefi Türk Milletinin her ferdini mülk sahibi yapmaktır.

*İslâmiyeti ele alıp Türklüğü inkâr etmek ihanettir. Bunun tersi de aynı derecede gaflet ve ihanettir.

*Fikir, iman, ülkü aşkı ... İnsanları güçlü yapan bunlardır.

*Ülküsüz insan çamurdan farkı olmayan bir varlıktır.

*Türk töresi, Türk ülküsünün ayrılmaz parçasıdır.

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*Türk Töresinin bir şartı da yüksek vazife duygusudur. Vazifeyi her ne pahasına olursa olsun yapmaktır. Diğer bir şart, toplum uğrunda her çeşit fedakârlığı yapmaktır. Millete hizmet yolunda şahsi menfaatlerden, şahsi zevklerden feragattir. Vazgeçmektir. Kişiler kendilerini millet için feda ederler. Türk Milleti'nin büyüklüğü böyle yükselecektir. Onu sizler yaşatacak, sizler yükselteceksiniz. Türk Töresinin en önemli bir gereği de sır saklamaktır. Sır saklamak...

*Millî kalkınmamızı gerçekleştirmek, her Türk ferdini hür yapabilmek için Türk Milletini yeniden kurmak zorundayız. Vatandaşlarımız arasında parti, mezhep, ırk ve bölge farkı gözetmeksizin karşılıklı sevgi ve saygıya dayanan bağlar dokuyacağız.

*Türkçüler Günü olan 3 Mayıs büsbütün ayrı bir düşüncenin sonucudur. İç düşman olan, kılık değiştirerek milletin içine giren ve hükümetin gafletinden yararlanan komünizme karşı Türkçü gençlerin bir uyarma yürüyüşüdür.

*Milletler yabancı kuvvetlerin orduları ve diğer maddi güçleri tarafından yok edilmeden önce, manevi ve fikir güçleri tarafından esaret atına alınırlar. Böyle bir toplumun esir ve yok olması kesin hale gelir.

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Anahtar Kelimeler:
Alparslan Türkeş MHP

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