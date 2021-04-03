Alparslan Türkeş'le ilgili mesajlar, fotoğraflar | İşte Alparslan Türkeş'in tarihe geçen sözleri

*Davalarımızın çözümü kendimize dönmek, sarsılmaz bir birlik halinde el ele vermek ve geceli gündüzlü çalışmaya girişmekle mümkündür.

*Emirlere mutlak itaat lâzımdır. Laubali, gevşek, disiplinsiz, metotsuz kimselerle dâvamız yürümez. Her şeyde örnek olmak lâzımdır.

Türk ülkücü hareketinin lideri Alparslan Türkeş'in fikirleri günümüzde yaşatılmaya devam ediyor. Milliyetçi Hareket Partisi'nin kurucusu ve ilk genel başkanı olan, Başbuğ Alparslan Türkeş 24 yıl hayatını kaybetse de saygıyla anılmaya devam ediliyor. İşte, MHP kurucusu Alparslan Türkeş'in tarihte yer eden sözleri...

*Ülkücüler, insanlık âlemi içinde ne uşak olmayı, ne de başkalarını uşak olarak kullanmayı kabul etmeyen şerefli bir bayrağın taşıyıcısıdır.

Bir fikre, bir ideolojiye, kendisinden daha üstün bir fikirle karşı çıkılır. Karşı fikir kaba kuvvetle ezilemez.

*Bizim savunduğumuz Dokuz Işık'çı sistemin hedefi Türk Milletinin her ferdini mülk sahibi yapmaktır.

*İslâmiyeti ele alıp Türklüğü inkâr etmek ihanettir. Bunun tersi de aynı derecede gaflet ve ihanettir.

*Fikir, iman, ülkü aşkı ... İnsanları güçlü yapan bunlardır.

*Ülküsüz insan çamurdan farkı olmayan bir varlıktır.

*Türk töresi, Türk ülküsünün ayrılmaz parçasıdır.

*Türk Töresinin bir şartı da yüksek vazife duygusudur. Vazifeyi her ne pahasına olursa olsun yapmaktır. Diğer bir şart, toplum uğrunda her çeşit fedakârlığı yapmaktır. Millete hizmet yolunda şahsi menfaatlerden, şahsi zevklerden feragattir. Vazgeçmektir. Kişiler kendilerini millet için feda ederler. Türk Milleti'nin büyüklüğü böyle yükselecektir. Onu sizler yaşatacak, sizler yükselteceksiniz. Türk Töresinin en önemli bir gereği de sır saklamaktır. Sır saklamak...