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Alparslan Türkeş Rize’de anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2019 19:01 | Son Güncelleme

Milliyetçi Hareket Partisi’nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş, vefatının 22.

Milliyetçi Hareket Partisi’nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş, vefatının 22. Yılında Rize’de anıldı.
Rize Ülkü Ocakları Üniversite Birimi ve RTEÜ Ülke Kültürü Topluluğu tarafından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi konferans salonunda düzenlenen programla MHP’nin Merhum Kurucu lideri Alparslan Türkeş anıldı. İstiklal Marşı ve saygı duruşuyla başlayan program, Kuran-ı Kerim tilaveti ve dua edilmesi ile devam etti. Alparslan Türkeş’in hayatının anlatıldığı video gösteriminin ardından kürsüye çıkan Üniversite Birim Başkanı Mükremin Çetinoğlu "Başbuğ Alparslan Türkeş, tarihsel altyapısı Mete Han’a kadar uzanan Türk milliyetçiliği fikriyatını, ilk Müslüman Türk hükümdarı Abdulkerim Saltuk Buğra Han’dan başlayan Türk-İslam ülküsünü teşkilatlı bir yapı haline getiren isimdir" ifadelerini kullandı.
Alparslan Türkeş’in 5 bin yıllık Türk tarihine ismini altın harflerle yazdırmış bir lider olduğunu dile getiren Çetinoğlu, "Bugün burada ve Türk dünyasının her bir köşesinde onun vefatında küçük bir çocuk olan veya onun ebediyete intikalinden sonra dünyaya gelmiş, fakat kendisini Türkeşçi olarak nitelendiren on binlerce, yüzbinlerce hatta milyonlarca genç bulunmaktadır. Bugün, kendisini görmediği halde onun açtığı kutlu yoldan ilerleyen milyonlarca evladı bulunmaktadır. Bir lider düşünün ki; vefatının üzerinden hemen hemen çeyrek asır geçmesine rağmen unutulmamış aksine ona olana özlem daha da artmıştır. Bu anlatmak istediğim her faniye nasip olmayacak bir hadisedir" ifadelerine yer verdi.
Derepazarı Belediye Başkanı Selim Metin ve İkizdere Belediye Başkanı Hakan Karagöz’ün de katıldığı programa panel konuşmacısı olarak katılan MHP Rize İl Başkanı İhsan Alkan da, Başbuğ Alparslan Türkeş’in hayatını anlattıktan sonra salonda bulunan üniversiteli gençlere yönelik, "Kimsenin hakkını yemeyin fakat hakkınızı da yedirmeyin. Bizim üniversite okuduğumuz yıllarda üniversitelerde Başbuğumuz Alparslan Türkeş’i anmak için bir program tertiplemek imkansızdı. Fakat sizin imkanlarınız daha fazla. Çok çalışın. Bir yabancı dil biliyorsanız sayısını ikiye çıkarın. Alanınızdaki en iyi kişi siz olun. Ancak böyle milletinize hizmet olursunuz" dedi.
Program katılımcıların gerçekleştirdiği Ülkücü yemini ile son buldu.

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