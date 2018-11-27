Alparslan Türkeş'in doğumunun 101. yıl dönümü

İSTANBUL (AA) - Ülkü Ocakları İstanbul İl Başkanlığı, Alparslan Türkeş'in doğumunun 101. yılı etkinlikleri kapsamında "Türk Gençlik Şöleni" düzenledi.

İl başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'ndeki etkinliğe 39 ilçeden katılım oldu. İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, ülkücü şehitler anılırken, öğretmenler günü de kutlandı. Gençler, "Başbuğlar Ölmez Vatan Bölünmez", "Hareketin Lideri Devlet Bahçeli" ve "Ne Mutlu Türküm Diyene!" sloganları attı.

Açıklamada görüşüne yer verilen Ülkü Ocakları Genel Başkanı ve MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, Alparslan Türkeş'in iki büyük eserinin olduğunu, bunlardan birinin Ülkü Ocakları, diğerinin ise MHP olduğu belirtti.

Kılavuz, şu ifadelere yer verdi:

"Rahmetli başbuğumuz ve rahmetli büyüklerimiz Ülkü Ocaklarını kurarken Türk gençliğini ilim, iman, ahlak ve ülkü esasında yetiştirerek insani ve ahlaki değerlerle buluşturup her türlü yabancı fikirlerden, kötü alışkanlıklardan, yanlış ortamlardan uzak tutmak maksadıyla Ülkü Ocaklarını kurmuştur. Ve Allah'a hamd olsun ki Ülkü Ocaklarından sayısız ağabeylerimiz, ablalarımız ve kardeşlerimiz yetişmiştir”