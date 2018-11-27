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Alparslan Türkeş'in doğumunun 101. yıl dönümü

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2018 00:11 | Son Güncelleme

Ülkü Ocakları İstanbul İl Başkanlığı'nca Alparslan Türkeş'in doğumunun 101. yılı etkinlikleri kapsamında "Türk Gençlik Şöleni" gerçekleştirildi

İSTANBUL (AA) - Ülkü Ocakları İstanbul İl Başkanlığı, Alparslan Türkeş'in doğumunun 101. yılı etkinlikleri kapsamında "Türk Gençlik Şöleni" düzenledi.

İl başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'ndeki etkinliğe 39 ilçeden katılım oldu. İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, ülkücü şehitler anılırken, öğretmenler günü de kutlandı. Gençler, "Başbuğlar Ölmez Vatan Bölünmez", "Hareketin Lideri Devlet Bahçeli" ve "Ne Mutlu Türküm Diyene!" sloganları attı.

Açıklamada görüşüne yer verilen Ülkü Ocakları Genel Başkanı ve MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, Alparslan Türkeş'in iki büyük eserinin olduğunu, bunlardan birinin Ülkü Ocakları, diğerinin ise MHP olduğu belirtti.

Kılavuz, şu ifadelere yer verdi:

"Rahmetli başbuğumuz ve rahmetli büyüklerimiz Ülkü Ocaklarını kurarken Türk gençliğini ilim, iman, ahlak ve ülkü esasında yetiştirerek insani ve ahlaki değerlerle buluşturup her türlü yabancı fikirlerden, kötü alışkanlıklardan, yanlış ortamlardan uzak tutmak maksadıyla Ülkü Ocaklarını kurmuştur. Ve Allah'a hamd olsun ki Ülkü Ocaklarından sayısız ağabeylerimiz, ablalarımız ve kardeşlerimiz yetişmiştir”

Türk ve İslam dünyasında yaşanan sorunları dikkati çeken Kılavuz, kan ve gözyaşının hep İslam coğrafyasında aktığını, mazlum ve mağdur milletlerin ise Türk Milleti'ne güvendiğini dile getirdi.

Ülkü Ocakları İstanbul İl Başkanı Kazım Erdi Aktunç da Atatürk'ün "Türk Çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır" sözlerine atıfta bulunarak, şunları kaydetti:

"Biz büyük Türk milletiyiz. Avrupa'yı rehin alan Atilla biziz. Çin sarayını 40 çerisiyle basan Kürşad yine biziz. Malazgirt'te Bizans ordusunu yok eden Sultan Alparslan da, Haçlı ordusunu Hatay'a kadar kovalayan Kılıç Arslan da biziz. Kosova'da Yıldırım Bayezid, İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet Han, Mohaç'ta Kanuni Sultan Süleyman Han biziz. Matematik'te Harezmi, tıpta İbn-i Sina, coğrafyada Piri Reis biziz. Türk Devleti'ni 33 yıl ayakta tutan Abdülhamit Han da biziz. Türk Devleti'ni ayağa kaldıran Gazi Mustafa Kemal Atatürk da biziz, Türk Devleti'ni böldürmeyen Başbuğ Alparslan Türkeş biziz. Biz Büyük Türk Milletiyiz."

"Türk gençliği, Türk tarihini çok iyi öğrenmek ve bilmek mecburiyetindedir." diyen Aktunç, Türkiye'de Milli kalmayı başarabilmiş tek gençlik kuruluşunun Ülkü Ocakları olduğunu savundu.

Konuşmaların ardından Aktunç, Kılavuz'a tablo hediye etti.

Öte yandan, Alparslan Türkeş'in doğum yıl dönümü sebebiyle gerçekleştirilen şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren Kağıthane İlçe Başkanlığı'ndan İbrahim Daş, ödülünü Olcay Kılavuz'un elinden aldı.

Genel Başkan Kılavuz, Türkiye ve uluslararası alanda başarı gösteren Ülkü Ocakları İstanbul İl Başkanlığı üyesi sporculara plaket verirken, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Etkinlikte sanatçılar Grup Orhun, Osman Öztunç ve Ali Kınık sahne aldı. Ayrıca etkinlik alanında, Alparslan Türkeş'in çocukluğu, askerliği, Türk Dünyası liderleri ile görüşmeleri gibi birçok anıdan oluşan resim sergisi açıldı.

Bu arada, MHP MYK üyeleri Ahmet Yiğit Yıldırım, Erdem Karakoç, Gülbeyhan Saylağ, Selami Şişman ile MDK üyesi Niyazi Paksoy da programa katıldı.

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Alparslan Türkeş doğum günü Ülkü Ocakları

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