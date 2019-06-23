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Alpaslan-1 barajında doluluk oranı yüzde 93'ü geçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.06.2019 10:07 | Son Güncelleme

MUŞ'ta Murat Nehri üzerinde kurulan Alparslan-1 Barajı'nda doluluk oranı ilk defa yüzde 93,6'ya çıktı.

Alpaslan-1 barajında doluluk oranı yüzde 93'ü geçti

Mehmet AYDIN/MUŞ, (DHA)- MUŞ'ta Murat Nehri üzerinde kurulan Alparslan-1 Barajı'nda doluluk oranı ilk defa yüzde 93,6'ya çıktı. Yaklaşık 100 bin dekardan fazla alanda sulu tarım imkanı sağlayan ve yılda 160 megavolt amper (MWA) kurulu gücü ile Türkiye'nin 30'uncu büyük hidroelektrik santrali olan Alparsan-1 Barajı'ndaki doluluk, eletrik üretimini artırırken çiftçileri de sevindirdi.
Murat Nehri üzerinde yaptırılan ve 40'ar MWA'lık iki tribünü Ağustos 2012'de diğer iki tribünü ise Kasım 2012'de devreye alınan Alparslan-1 Barajı Hidroelektrik Santrali'nde yaklaşık 351 milyon 207 bin 794 kilovatsaat elektrik üretiliyor. 111 bin 495 konutun elektrik enerjisi ihtiyacını karşılayabilecek üretim yapılan barajla Muş Ovası'nda 100 bin dekardan fazla alan sulanıyor. Hizmete girdikten sonra doluluk oranı düşük seviyelerde olan Alparslan-1 baraında bu yıl ilk kez yüzde 93,6 düzeyine ulaşıldı. Eriyen kar suları ve ilkbahar yağmurları sebebiyle tarihinde ilk kez bu kadar dolan baraj yöre çiftçisini de mutlu etti.
Muş Ovası Sulama Birliği Başkanı Veysel Saydam, Alparslan-1 Barajı'nda su seviyesinin ilk defa yüzde 93'ü aştığını belirterek, kapakların açılarak su tahliyesi yapıldığını söyledi. Baraja ait Arıncık regülatörüyle 23 köye ait 90 bin 50 dekar arazinin sulandığı bilgisini veren Saydam, Karasu regülatöründen sağlanan su ile de 13 bin 500 dekar alanda sulu tarım yapıldığını ifade etti.

FOTOĞRAFLI

Alpaslan-1 barajında doluluk oranı yüzde 93'ü geçtiAlpaslan-1 barajında doluluk oranı yüzde 93'ü geçtiAlpaslan-1 barajında doluluk oranı yüzde 93'ü geçtiAlpaslan-1 barajında doluluk oranı yüzde 93'ü geçti

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