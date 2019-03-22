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Alpaslan 1 Barajı'ndan ekonomiye 615 milyon lira katkı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2019 11:41 | Son Güncelleme

Devlet Su İşleri Genel Müdürü Mevlüt Aydın: "Şimdi de Alparslan 2 Barajı'nın inşaatı devam etmektedir. 116 metre yüksekliğindeki barajla yıllık 862 milyon kilovat saat enerji üretilecektir. Baraj aynı zamanda Muş Ovası'nda 780 bin dekar araziyi sulayacaktır"

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mevlüt Aydın, Alpaslan 1 Barajı'nın ürettiği elektrik enerjisinden ekonomiye 615 milyon lira katkı sağlandığını bildirdi.

Aydın, yaptığı yazılı açıklamada, Alparslan 1 Barajı'nın kurulu gücünün 160 megavat, yıllık enerji üretiminin 488 milyon kilovat saat olduğunu kaydetti.

2010 yılında hizmete alınan Alpaslan 1 Barajı ile üretilen elektrik enerjisinden milli ekonomiye 615 milyon lira katkı sağlandığını bildiren Aydın, şunları belirtti:

"Şimdi de Alparslan 2 Barajı'nın inşaatı devam etmektedir. 116 metre yüksekliğindeki barajla yıllık 862 milyon kilovat saat enerji üretilecektir. Baraj aynı zamanda Muş Ovası'nda 780 bin dekar araziyi sulayacaktır. Muş'un 2060 yılına kadar içme ve kullanma suyu Alparslan 2 Barajı'ndan karşılanacaktır. Barajın inşaat çalışmalarında yüzde 55 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır.
Bulanık'ta ihale hazırlıkları devam eden Mollakent Göleti ile 4 bin 430 dekar arazi suyla buluşacaktır. Malazgirt'e kazandıracağımız Karahasan Barajı'nın ise projelerini hazırlıyoruz. Takriben 8 bin 500 dekar araziyi sulayacak. Barajın projelerinin tamamlanması akabinde inşaat çalışmalarına başlanacak."

Aydın, son 16 yılda Muş'ta inşa ettikleri sulama tesisleriyle 83 bin 441 dekar zirai araziyi sulamaya açtıklarını ve böylece yılda 29 milyon lira zirai gelir artışı sağladıklarını ifade etti.

İnşaat çalışmaları devam eden sulama tesisleriyle 25 bin dekar arazinin daha sulamaya açılacağını vurgulayan Aydın, şunları kaydetti:

"Özellikle Ulusu Sulaması üçüncü kısım işi ile 25 bin dekar münbit arazi sulanacaktır.
Bununla Muş'un hasretle beklediği ve şehrin tarımına büyük katkı sağlayacak Muş Ovası Sulaması birinci kısım sulama tesisi ile 157 bin 670 dekar gibi büyük bir alan suyla buluşacaktır. Bu önemli sulama tesisinin inşaat hazırlıkları devam etmektedir. Su bol ürün, bereket ve haliyle kalkınma demektir."

Muş'ta son 16 yılda tamamlanan 39 taşkın koruma tesisiyle 46 meskun mahal ve 65 bin dekar alanı taşkından koruduklarını vurgulayan Aydın, 3 taşkın koruma tesisi inşaatı çalışmasının sürdüğünü bildirerek, "İnşaatı devam eden taşkın koruma tesislerinden biri de Karasu Yatak Islahı üçüncü kısım işidir. Bu tesis ile Muş şehir merkezi, bir ilçe, 3 köy ve 50 bin dekar arazi taşkınlardan korunacak." ifadesini kullandı.

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Alpaslan 1 Barajı Devlet Su İşleri Genel Müdürü Mevlüt Aydın muş

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