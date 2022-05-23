Alpaslan Büyük Selçuklu Akça Hatun öldü mü? Fahriye Evcen diziden ayrıldı mı?

Alparslan Büyük Selçuklu 26. bölümü ile bu akşam ekranlara gelecek. Alparslan Büyük Selçuklu Akça Hatun'a dair sorular sorulmaya başlandı. Sevilen dizinin fragmanında kendi canına kıydığı görülen dizinin başrol oyuncusu Akça Hatun öldü mü, nasıl öldü? soruları soruluyor. Tarihte bu olayın var olup olmadığını araştıran izleyenler aynı zamanda medya gündemini takip ederek Alparslan Büyük Selçuklu'nun Akça Hatun'u Fahriye Evcen diziden ayrılıp ayrılmadığını sorguluyor. İşte Akça Hatun'a dair merak edilenler…

AKÇA HATUN ÖLDÜ MÜ?

TRT 1 ekranlarının tarihi dizisi Alparslan Büyük Selçuklu 26. Bölüm fragmanında Akça Hatun'un kendini hançerlediği görüldü. Bununla birlikte sedyede beyaz bir örtüyle yüzü kapalı şekilde geçen kişinin de Akça Hatun olduğu düşünülüyor.

AKÇA HATUN KİMDİR?

Akça Hatun’un gerçek adı Aka Hatun’dur. Büyük Selçuklu Devleti'nin ikinci Sultanı Alparslan'ın ilk eşidir. Doğum ve ölüm tarihi ile birlikte hakkındaki diğer detaylara dair bilgi bulunmuyor. Dizide Akça Hatun'a hayat veren oyuncu Fahriye Evcen'in yapımla sözleşmesinin bittiği iddia edildi. Yeni bölüm fragmanında Akça Hatun’un kendini hançerlediği görülüyor. Bölümün 2. Fragmanında Akça Hatun Kekavmenos'a "Madem onlara karşı silahın benim" diyerek intihar ediyor. Yeni bölüm fragmanı ile merak edilen sorular yanıt bulacak.

ALPARSLAN'IN ÇOCUKLARI

Muizzeddin Melikşah

Tacüddevle Tutuş

İzzeddin Arslan Argun

Böri Bars

Tuğrul

Ayaz

Togan

Arslan

Tekiş

Ayşe

Züleyha

Fülane Hatun

