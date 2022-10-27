Alpaslan Öztürk, Eyüpspor'un kadrosuna güveniyor

İSTANBUL (AA) - ERCAN ÇAKAR - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor'un tecrübeli futbolcusu Alpaslan Öztürk, Süper Lig seviyesinde bir kadroya sahip olduklarını söyledi.

Eflatun-sarılı ekibin sezon başında Galatasaray'dan kiralık olarak renklerine kattığı 29 yaşındaki savunma oyuncusu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu sezon tek hedeflerinin Süper Lig'e çıkmak olduğunu dile getirdi.

Eyüpspor'un iyi bir projeyle yola çıktığını belirten Alpaslan Öztürk, "Gelirken başkanımıza bir söz verdim. Allah'a şükür bugüne kadar bana güvenen kimsenin yüzünü kara çıkarmadım. İnşallah bu takımı hak ettiği yere, Süper Lig'e taşıyacağız. Hedefimiz bu. Takımdaki oyuncular bunun bilincinde, ona göre çalışıyoruz. Kolay olmadığını biliyoruz ama hedefimiz belli. Şampiyonluk için yarışacağız." dedi.

Alpaslan Öztürk, takımın büyük oranda yeni oyunculardan kurulu olduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yanılmıyorsam 15-16 yeni oyuncu var. Daha önceden bu ligde oynayan arkadaşlar da var. Ben olduğum yerden gayet memnunum. Futbolcu arkadaşlarımdan da memnunum. En büyük avantajımız oyuna giren ile çıkan arasında kalite farkının olmaması. Kenardaki arkadaşlarımız da aynı şekilde maça hazırlanıyor. Bizim iddiamız ve hedefimiz net, şampiyonluk. Böyle bir kadro kurduğunda tek hedef şampiyonluk olur. Burada ben hedef olarak şampiyonluktan başka bir şey söylesem samimi gelmez. Şampiyonluk için çalışıyor ve mücadele ediyoruz. Bizi diğer takımlar ilgilendirmiyor. Bizi ilgilendiren kendi takımımız ve hedefimiz."

Uzun yıllar mücadele ettiği Süper Lig ile 1. Lig arasında önemli farklar olduğunu anlatan Alpaslan Öztürk, "Süper Lig'e nazaran bu ligde daha fazla doğaçlama oynanıyor. İki lig arasında genel anlamda hız ve kalite farkı var. 1-2 takviyeyle Süper Lig'de rahat ilk 10'a gireceğimizi düşünüyorum. Bunu Süper Lig'i küçümsediğimden değil, bu takıma inancım ve güvenim olduğu için söylüyorum." diye konuştu.

- "Son yılların en kötü, en karışık Galatasaray'ına denk geldim"

Alpaslan Öztürk, Galatasaray'da forma giydiği geçen sezonun kendisi için karmaşık ve zor geçtiğini ifade etti.

Geçen sezon öncesinde Göztepe'den Galatasaray'a transfer olduğunu hatırlatan tecrübeli futbolcu, "Büyük takıma gittiğinde ilk sene her zaman çok zor olur. Göztepe'de 3 sezon dolu dolu oynadım, benim için başarılı geçti. Oradan Galatasaray'a geldim. Maalesef son yılların en kötü, en karışık Galatasaray'ına denk geldim. Teknik direktör değişiklikleri, yeni transferler, yeni yönetim... Ben imza attığımda yönetim bile yoktu. Çok karmaşık ve zor bir senem geçti." şeklinde görüş belirtti.

Galatasaray'da oynamanın çocukluk hayali olduğunu ve bunu başardığını dile getiren Alpaslan Öztürk, şunları kaydetti:

"Forma geldiği sürece hakkını vermeye çalıştım. Hakkını verdiğimi de düşünüyorum. Her sporcu oynamak ister. Bu biraz karakter meselesi. Kenarda kalmak kolay bir iş değil. İyi oynadığım maçlardan sonra oynatılmıyordum ve bu benim ağrıma gidiyordu. Sezon sonuna yaklaşınca da Torrent hoca ile ciddi sıkıntılarımız oldu ve bu beni yıprattı. O yüzden ayrılma kararı aldım. Murat (Özkaya) Başkanımızla görüştüğümüzde zaten burayı kafaya yazmıştım. Burada olduğum için mutluyum ama ben hala Galatasaray'ın futbolcusuyum. Yarın ne getirir bilinmez. Yarın Galatasaray'a dönüp o şansı alabilirsem, büyük gurur ve onurla Galatasaray'da kariyerime devam ederim. Önce Eyüpspor'da başkana ve camiaya verdiğim sözü yerine getirmek istiyorum. Ondan sonraki süreci bekleyip, göreceğiz."

Galatasaray'da teknik direktör Domenec Torrent'in kendisi üzerinden takıma mesaj vermek istediğini anlatan tecrübeli futbolcu, "Ortada elle tutulur bir şey yok. Öyle karar aldı. Ona ve antrenörlüğüne herhangi bir saygısızlığım olmadı. Öyle değerlendirdi, saygı duydum. Ben son ana kadar Galatasaray'ın çıkarları için mücadele ettim. Zor bir süreçten geçtim. Birden kadroya alınmamaya başlandım. Bu çok ağrıma gitti, beni çok yıprattı. Ayrılma kararımda büyük bir etken oldu." ifadelerini kullandı.

Alpaslan Öztürk, şu an tamamen Eyüpspor'un başarısı için motive olduğunu anlatarak, "Beynimle, duygularımla ve bedenimle Eyüpspor'dayım. Galatasaray'a gönülden başarılar diliyorum. İnşallah şampiyon olurlar. İnşallah beraber şampiyon oluruz. Güzel bir takım kurdular." değerlendirmesinde bulundu.

