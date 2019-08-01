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Alper, 10 gün önce işe başladığı ocakta öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 01.08.2019 15:13 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ta özel maden ocağında meydana gelen göçükte yaşamını yitiren Alper Kıransoy (21), toprağa verildi.

Alper, 10 gün önce işe başladığı ocakta öldü

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ta özel maden ocağında meydana gelen göçükte yaşamını yitiren Alper Kıransoy (21), toprağa verildi. Askerden gelen Alper Kıransoy’un, 10 gün önce ocakta işe başladığı öğrenildi.
Rat Mahallesi'nde bulunan özel maden ocağında dün göçük meydana geldi. Kömür üretimi sırasında tavanın çökmesi sonucu 3 işçi mahsur kaldı. Alper Kıransoy, Volkan Kıransoy ve Mehmet Demirkurt, 2 saatlik çalışmanın ardından ocaktan yaralı çıkartıldı. Alper Kıransoy, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Bugün, Alper Kıransoy’un cenazesi Kemerbaca Hz. Hamza Cami’nde kılınan cenaze namazı sonrası Kemerbaca Aile Mezarlığı’nda toprağa verildi.
Alper Kıransoy’un 10 gün önce maden ocağında çalışmaya başladığı ve askerden yeni geldiği öğrenildi. Alper Kıransoy’un geçen Şubat ayında vatani görevini yapmak üzere askere gittiği ve 12 ay olan askerlik süresinin 6 aya düşmesi ile erken terhis aldığı belirtildi. Göçükten yaralı kurtulan Volkan Kıransoy ve Mehmet Demirkurt’un sağlık durumlarının iyiye gittiği ve tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.
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