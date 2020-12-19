Alper Alpözgen kimdir? Senarist ve yapımcı Alper Alpözgen hayatını kaybetti

Senarist Alper Alpözgen arkadaşının evinde ölü bulundu. 42 yaşındaki Alpözgen'in ölmeden önce "Kendimi iyi hissetmiyorum" dediği ve uyumaya gittiği öğrenildi. 'Vahşi Şeyler' adlı kitabını geçen yıl çıkaran Alpözgen, Gullüm Şov’un yazarı ve yönetmenliğini de yapmıştı.

ALPER ALPÖZGEN KİMDİR?

Senaristlik ve yazarlık yapan Alper Alpözgen, canlandırdığı tiplemeler ile biliniyordu. 2020 yılında Kanal D'de yayınlanan "Hizmetçiler" dizisinde senaristlik yapan Alpözgen, Gullüm Şov’un yazarı ve yönetmenliğine imza attı.

"Melek" programında "Azize'yi Tutmasınlar"adlı tiplemeye kadın kılığında hayat verdi.

Vahşi Şeyler' adlı kitabı da bulunan senarist , Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu dijital platformda yayınlanması planlanan komedi dizisi için senaryo yazıyordu.

ÖLÜM NEDENİ BELLİ OLDU MU?

Hayatını kaybeden ünlü senaristle ilgili çalışma başlatıldı. Polisin, olay yerinde savcı eşliğinde yaptığı incelemede, ceset üzerinde herhangi bir darp izine rastlanmadı.

Yapılan incelemelerin ardından Alper Alpözgen'in cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

