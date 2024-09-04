Alper Kul ceviz yatırımında başarısız oldu! "Amerikan cevizi limana 83 liraya iniyor..."

'Güldür Güldür'le ekranlarda olan Alper Kul, Aralık 2012'de meslektaşı Aylin Kontente ile nikâh masasına oturmuştu. Arel ve Leo adında iki oğlu olan oyuncu gözlerden uzak sakin bir hayat sürüyor.

Melis İşiten'in sunduğu "Zaten Şov" programının konuğu olan Alper Kul samimi açıklamalarıyla dikkat çekti.

İşiten'in, başarısız bir yatırım anısını sorması üzerine Kul, "Ceviz" yanıtını verdi. Herkesin gülmesi üzerine ise oyuncu "Gülün gülün, bir gün tutacak o ceviz" dedi.

Alper Kul, ceviz yatırımının neden beklediği sonucu vermediğini ise esprili bir şekilde açıkladı.

Türkiye'deki üretici sorunlarına dikkat çeken oyuncu, "İthalat vergileri yüzde 45'ten yüzde 5'e düştü, Amerikan cevizi limana 83 liraya iniyor; biz bunu kaça satalım" diyerek durumu özetledi.

Alper Kul devamında ise "İlaçlar çok pahalı, gübreler çok pahalı" diyen üretimin zor olduğunu söyledi.