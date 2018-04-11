MAGAZİN

Alper Potuk ve Tuvana Türkay yine ayrıldı

MAGAZİN HABERLERİ  | 11.04.2018 13:39 | Son Güncelleme

Fenerbahçeli futbolcu sevgilisi Alper Potuk'un ihanetini affeden oyuncu Tuvana Türkay'ın ilişkisi bir kez daha bitti!

Alper Potuk ve Tuvana Türkay yine ayrıldı

Tuvana Türkay ile Alper Potuk'un ilişkisi ikinci denemede de ayrılıkla sonuçlandı.

Tuvana Türkay yaptığı yazılı açıklamada "2 yıllık ilişkimizi karşılıklı saygı çerçevesinde bitirdik" dedi.

Oyuncu Tuvana Türkay dün akşam Taksim'deki People'a Deniz Seki'yi dinlemeye gitti.

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Sahneye çıkan Tuvana Türkay ayrıldığı sevgilisi Alper Potuk'a ''Seni Sevdiğimi Unut'' dedi!

Sürekli ayrılıp barışan çiftin en sonuncu ayrılığının nedeni Alper Potuk'un ihanetiydi. İhanet de Alper Potuk'un bu fotoğrafıyla (alttaki) ortaya çıkmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Alper Potuk İSPANYOL

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