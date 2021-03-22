Alper Şener: Türkiye mutantı olabilir

Ülkenin tamamen kapanabileceğini uyarısında bulunan Prof. Dr. Alper Şener, "Türkiye'de henüz adı konmamış bir Türkiye mutantı olabilir" açıklamasını yaptı.Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, risk haritasında rengi kırmızı olan il sayısının artmasıyla ilgili olarak "Avrupa'da olduğu gibi Türkiye de çok büyük olasılıkla üçüncü dalganın içerisinde. Bu tırmanış trendi daha devam edecek olursa, Türkiye'nin tamamen kapanması dahi söz konusu olabilir" diye konuştu.

Son dönemde maske, mesafe, el hijyeni gibi önlemlere çok fazla uyulmadığını belirten Şener, tehlikenin büyük olduğunu ifade ederek kurallara dikkat edilmesi uyarısında bulundu.

Son dönemde dünyada olduğu gibi Türkiye'de de salgının yükselmesiyle ilgili kaygı olduğunu söyleyen Prof. Dr. Şener, "Çünkü İngiltere, Afrika, Brezilya mutantı gibi tanımlanmış mutantlar var. Türkiye'de de henüz adı konmamış bir Türkiye mutantı olabilir; Karadeniz mutantı, İstanbul mutantı olabilir. Bu mutantın tanımlanmasıyla birlikte, Türkiye'deki son birbuçuk ayda hızlı bir şekilde tırmanan rakamların sebebini de değişime bağlayabiliriz" dedi.