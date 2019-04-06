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Alper Taşdelen, mazbatasını aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2019 16:49 | Son Güncelleme

Ankara'da Çankaya Belediye Başkanlığına yeniden seçilen Alper Taşdelen, mazbatasını aldı.

Ankara'da Çankaya Belediye Başkanlığına yeniden seçilen Alper Taşdelen, mazbatasını aldı.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Çankaya Belediye Başkanlığı’na yeniden seçilen Alper Taşdelen, mazbatasını almak için İlçe Seçim Kurulu’na geldi. Alper Taşdelen, mazbatasını aldıktan sonra eşi Kezban Taşdelen ve 2 çocuğuyla birlikte, düzenlenen törende partililerle buluştu.

Seçim sonuçlarında takım çalışmasının başarısı olduğunu söyleyen Başkan Taşdelen, şunları söyledi:

"Bizim yüreğimiz, zihnimiz, bilincimiz temiz. Biz bu toprakların insanlarıyız, evlatlarıyız. Bu topraklar bereketli topraklardır. Bizler başaracağız, başarmak zorundayız. Bu ülkeyi aydınlığa çıkarmak zorundayız. Biz Çankaya’da 5 yıl boyunca rantçıya, yancıya değil halka çalıştık. Halka hizmet ettik. Belediyenin bütün kaynaklarına sahip çıktık ve bu kaynakları halkın gerçek ihtiyaçları için harcadık. Genelde ve yerelde tarihin en yüksek yüzde 73,5 oy oranıyla başardık. Bu bize daha fazla sorumluluk yüklüyor. Çankaya başarının, başarmanın adı oldu. Biz önümüzdeki dönem yine çok çalışacağız. Ben bugüne kadar siyasette verdiğim her sözü tutmanın gönül rahatlığı içerisindeyim. Çalışınca oluyor, bu başarı parti örgütlerimizin, teşkilatlarımızın, belediye çalışanlarının, seçim gecesi sandık başındaki görevlilerin başarısıdır. Hepsine teşekkür ediyorum."

'MANSUR YAVAŞ’IN MAZBATASINI VERİN KARDEŞİM'

Bu dönem daha farklı bir belediyecilik olacağını kaydeden Başkan Taşdelen, "Mansur Başkanımız Ankara’yı gerçek belediyecilikle tanıştıracak. Ankara Belediyesi’nin kaynakları halkın gerçek sorunlarına ve ihtiyaçlarına harcanacak. Size söz veriyorum. Önümüzdeki 5 yıl Çankaya’da çok daha büyük başarılara imza atacağız. Mansur Yavaş’ın mazbatasını verin kardeşim. Sayın Mansur Yavaş anasının ak sütü gibi helal yüzde 51 oyla Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmiştir. Hiçbir tartışma yoktur. Şuan yapılan bütün itirazlar reddedilmiştir. Şuan Ankara’da hiçbir şey yoktur. Sayın Mansur Yavaş’ın mazbatasının bekletilmesinin de bir amacı yoktur" dedi.

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