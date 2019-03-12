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Alper: “Yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır’’

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.03.2019 11:55 | Son Güncelleme

Demokrat Parti Mustafakemalpaşa Belediye Başkan Adayı Orhan Alper’den seçmene mektup var.Alper, yazdığı mektupta şu ifadelere yer verdi: 2004- 2014 yılları arasında Tatkavaklı Belediye Başkanlığı görevinde bulundum.

Alper: “Yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır’’

Demokrat Parti Mustafakemalpaşa Belediye Başkan Adayı Orhan Alper’den seçmene mektup var.
Alper, yazdığı mektupta şu ifadelere yer verdi: 2004- 2014 yılları arasında Tatkavaklı Belediye Başkanlığı görevinde bulundum. Görevim süresince beldeme TOKİ konutları, devlet hastanesi, süt fabrikası ile ekonomimizin lokomotifi sanayicilerimize fabrika için yer tahsislerini gerçekleştirdim. Yüzlerce genç bu sürede iş sahibi oldu. Kısıtlı imkânlarla hayata geçirdiğimiz domates şenliği sayesinde beldemiz ve ilçemizin tanıtımına katkımız oldu. Basketbol, voleybol, güreş, karate gibi branşlarında gençlerimize spor yapabilmeleri için olanak sağladık. Biz diyoruz ki yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. İlçemizin meseleleriNİ biliyoruz. Alt yapıda yaşadığımızı sıkıntıları, profesyonel firmalar eşliğinde çözeceğiz. Mahallelerimizin sorunlarını da ayrı ayrı planlayarak âcil eylem planlarını hazırladık. Kimsesiz yaşlı ve bakıma muhtaç insanlarımızın yaşayabileceği Atakonuk evleri yapacağız.’’
DP Parti ilçe teşkilatı ve Belediye Meclis üyeleri bu mektupları 131 mahalleye dağıtmaya başladı.

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