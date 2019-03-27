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Alper yorulmuyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2019 11:47 | Son Güncelleme

Seçim çalışmalarını sürdüren Demokrat Parti Mustafakemalpaşa belediye başkan adayı Orhan Alper, seçmenlerle bir araya geldi.İlk günden bu yana çalışmalarına devam eden Alper, 25 Mart Pazartesi günü büyük bir araç konvoyu ile Mustafakemalpaşa’da adeta gövde gösterisi yaptı.

Alper yorulmuyor

Seçim çalışmalarını sürdüren Demokrat Parti Mustafakemalpaşa belediye başkan adayı Orhan Alper, seçmenlerle bir araya geldi.
İlk günden bu yana çalışmalarına devam eden Alper, 25 Mart Pazartesi günü büyük bir araç konvoyu ile Mustafakemalpaşa’da adeta gövde gösterisi yaptı. Orhan Alper seçim gününe kadar ilçede gezilmedik yer bırakmamaya niyetli. Konvoy eşliğinde ilçe merkezi olmak üzere Kumkadı, Ormankadı, Yeşilova, Tepecik mahallelerine ziyarete giden Orhan Alper, burada vatandaşlarla bir araya geldi.
Samimi bir şekilde karşılanan Alper, halkla sohbet etti, projelerini anlattı ve destek istedi. Vatandaşlar Orhan Alper’i coşkuyla alkışladı.

Alper yorulmuyor

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