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Alperen Cihan Çetinkaya kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte biyografisi...

20.12.2021 16:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aslen Malatyalı olan Alperen Cihan Çetinkaya, 1991’de Manisa’da doğdu. Katıldığı TV programlarında yaptığı açıklamalarla tanınan Alperen Cihan Çetinkaya, ilk, orta ve lise eğitimini Manisa’da tamamladıktan sonra üniversite döneminde Avrupa’ya liderlik eğitimi için gönderilen 10 Türk gencinden birisi oldu.

Alperen Cihan Çetinkaya kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte biyografisi...

2012’de Türkiye-Avrupa Gençlik Platformu’nu kuran Alperen Cihan Çetinkaya, UETD Hollanda’da Gençlik Hareketi Kongresi, BIF Brüksel Gençlik Teşkilatı Şurası, European Students for Liberty Regional Conference, 2. Uluslararası Genç Hukukçular Kongresi ve Liderlik Kampına konuşmacı olarak katıldı.

ALPEREN CİHAN ÇETİNKAYA KİMDİR?

Üniversite hayatı boyunca aktif olan Avukat Alperen Cihan Çetinkaya, 2011’de düzenlenen ‘‘Türkiye’de Hukuk Devleti İlkesi Nasıl Güçlendirilir?’’ konulu yazı yarışmasında, ‘‘Demokrasi ile Güçlenen Türkiye’deki Hukuk Devleti’’ başlıklı yazı ile 3.lük, 2013’te ‘‘Nato'nun Konsept Arayışı: Yeni Ortadoğu ve Yeni Türkiye’’ isimli makalesi ile 3.lük, 2014’te The World Association for Hallyu Studies kapsamında gerçekleştirilen yarışmada özel ödül derecesi, 2013’te Uluslararası Yunus Emre yılı vesilesiyle düzenlenen makale yarışmasında ‘‘Türk’ün Manevi Alt Yapısının Mihenk Taşları’’ adında makale ile 4.lük derecesi ve 2013 yılında YIVO tarafından düzenlenen yarışmada ‘‘Avraam’ın Çocukları: Post Modern Yahudilik’’ eseri ile 2.lik elde etti.

Ardından 2014’te Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Strasbourg Schuman Hukuk Fakültesi (Gayrimenkul Hukuku)’nden mezun olan Alperen Cihan Çetinkaya, 2016’da avukatlık ruhsatını aldı. Aynı yıl içerisinde İzmir’de İzmir Barosu’na kayıtlı olarak kendi avukatlık bürosunu kuran Alperen Cihan Çetinkaya, Junior Chamber International ve Business Week tarafından 2013 ve 2014 yıllarında ‘’Türkiye'nin en başarılı 10 genci’’ arasında gösterildi.

İzmir’de faaliyet gösteren İyilik Takipçileri Derneği’ni kuran Alperen Cihan Çetinkaya, sosyal medyada ve televizyon programlarında yaptığı yorumlarla dikkat çekiyor. Sosyal Medya ile ilgili yapılması gereken yasal düzenlemeleri, bu yayınlar vasıtasıyla kamuoyuna bildiren Alperen Cihan Çetinkaya, İzmir Adliyesinde görülen, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Nöbetçi Eczaneler davalarıyla da ilgilendi.

En son 2019’da Yılın En İyileri Medya Ödülleri Töreni'nde "Yılın En İyi Hukuk Danışmanı" ödülünün sahibi olan Alperen Cihan Çetinkaya, Singapur Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Doktora öğrencisidir.

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