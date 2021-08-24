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Alperen Duymaz’dan ilginç paylaşım: Ben buraya neden çıktım

24.08.2021 09:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son Yaz dizisinde canlandırdığı Akgün karakteriyle izleyicilerden takdir toplayan Alperen Duymaz, sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanan bir isim değil. Genç oyuncu, son yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.

Alperen Duymaz’dan ilginç paylaşım: Ben buraya neden çıktım

Geçtiğimiz sezonun en çok beğenilen yapımları arasından yer alan Son Yaz dizisinin Akgün’ü Alperen Duymaz, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla hayranlarını şaşırttı.

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Alperen Duymaz’ın canlandırdığı Akgün karakteri ile Hafsanur Sancaktutan’ın hayat verdiği Yağmur karakteri ilk sezonda izleyici tarafından çok beğenildi. Hafsanur Sancaktutan, geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından yaptığı paylaşımla, dizinin okuma provalarının başladığı müjdesini vermişti.

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Alperen Duymaz Instagram hesabından, tarihi bir yapıda mayolu pozunu takipçileriyle paylaşarak fotoğrafa, “Ben buraya neden çıktım?” yazdı.

Alperen Duymaz

Oyuncunun nerede bulunduğu takipçileri arasında merak konusu oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Alperen Duymaz Instagram
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