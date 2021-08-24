Alperen Duymaz’dan ilginç paylaşım: Ben buraya neden çıktım

Geçtiğimiz sezonun en çok beğenilen yapımları arasından yer alan Son Yaz dizisinin Akgün’ü Alperen Duymaz, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla hayranlarını şaşırttı.

Alperen Duymaz’ın canlandırdığı Akgün karakteri ile Hafsanur Sancaktutan’ın hayat verdiği Yağmur karakteri ilk sezonda izleyici tarafından çok beğenildi. Hafsanur Sancaktutan, geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından yaptığı paylaşımla, dizinin okuma provalarının başladığı müjdesini vermişti.

Alperen Duymaz Instagram hesabından, tarihi bir yapıda mayolu pozunu takipçileriyle paylaşarak fotoğrafa, “Ben buraya neden çıktım?” yazdı.

Oyuncunun nerede bulunduğu takipçileri arasında merak konusu oldu.

