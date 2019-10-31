Alperen Ocakları Genel Başkanı Aslan: “19. yüzyılın başlarına kadar Ermeni toplumunun güven içerisinde yaşadığı tarihi kayıtlarda mevcuttur”

Alperen Ocakları Genel Başkanı Murat Aslan, “19. yüzyılın başlarına kadar Ermeni toplumunun Osmanlı Devleti bünyesinde tam bir serbestlik, güven ve imkan içerisinde bütün fırsat ve imkanlardan sonuna kadar yararlanarak yaşamış olduğu tarihi kayıtlarda mevcuttur” dedi.

Alperen Ocakları Genel Başkanı Murat Aslan, ABD Temsilciler Meclisinde sözde Ermeni soykırımı tasarısının kabul edilmesine ilişkin yaptığı açıklamada, tarihin tekerrür etmeyeceğini ancak benzer olayların tarihte sürekli yaşanabileceğini belirterek, “Tarih tekerrür etmez. Ama benzer olaylar tarihte hep yaşanır. Aynı bugün karşı karşıya kaldığımız hadiseler gibi şan ve şeref abidesi Osmanlı Devleti’nin kuruluş yıllarından Ermenilerin bağımsızlık için isyan etmeye başladığı zaman dilimi aralığına kadar Ermeni toplumuna büyük önem verilmekteydi. Orhan Gazi bunların dağınık topluluklarını ve dini liderlerini Bursa’ya getirip yerleştirerek; bütün din, mezhep, dil ve insanlara hoşgörüyle yaklaşmak ve onları mutlu etmek anlayışı ortaya konulmuştur. Fatih Sultan Mehmet Han ise 1453 yılında İstanbul’un fethinden sonra Ermeni toplumuna karşı yakın ve hoşgörü içerisinde bir tutum sergilemiştir. Anadolu’nun birçok şehrinde yaşayan Ermeniler, zamanla İstanbul’a gelerek çeşitli semtlere yerleşmişlerdir. 19. yüzyılın başlarına kadar Ermeni toplumu, Osmanlı Devleti bünyesinde tam bir serbestlik, güven ve imkan içerisinde bütün fırsat ve imkanlardan sonuna kadar yararlanarak yaşamış olduğu tarihi kayıtlarda mevcuttur” dedi.

Osmanlı Devleti’nin zayıflamaya başladığı dönemde Ermeniler tarafından kurulan silahlı çetelerle yıkılmaya çalışıldığını ifade eden Aslan, “Osmanlı Devleti’nin zayıflamaya başladığı dönemlerde Ermeniler tarafından kurulan ‘komite’ adı verilen silahlı çeteler Türklere karşı saldırılarda bulunarak Ermenilerin yaşadıkları yerlerde devlete isyan hareketleri başlatıp, Osmanlı Devleti’nin yıkılmasını sağlayarak Doğu Anadolu Bölgesi’nde Ermeni devleti kurma ideali peşindeydiler” ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin üzerinde tarihsel emellerini yerine getirmek için fırsat bekleyen emperyalistlerin olduğunu vurgulayan Aslan, “Türklüğü ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti üzerinde tarihsel emellerini yerine getirmek için fırsat bekleyen emperyalist devletler, Ermeni soykırımını, büyük Ermenistan rüyasını gerçeğe dönüştürmek için basamak olarak kullanıp ‘4 T kavramı; tanıtım, tanınma, tazminat ve toprak’ taleplerini ihtiva ettiğinin farkındayız. Bu kararı Alperenlerin ve aziz Türk milletinin kabul etmesi söz konusu değildir” dedi.

