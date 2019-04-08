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Alperen Sakin davasında öğretmene 2 yıl 1 ay hapis

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2019 16:20 | Son Güncelleme

İzmir'de okul servisinde unutulmasının ardından yaşamını yitiren 3 yaşındaki Alperen Sakin'in ölümünde ihmali bulunduğu gerekçesiyle yargılanan öğretmen Nurcan A'ya 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi

İZMİR (AA) - İzmir'in Çiğli ilçesinde okul servisinde unutulmasının ardından hayatını kaybeden 3 yaşındaki Alperen Sakin'in ölümünde ihmali bulunduğu gerekçesiyle yargılanan öğretmen Nurcan A, 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Karşıyaka 2. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Nurcan A. ve avukatı, Alperen Sakin'in annesi Buket, babası Serkan Sakin ve avukatı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Müjgan Bilgen Özen katıldı.

Sakin ailesinin avukatı Şenol Diş, sanığın eyleminin olası kast hükümlerince "adam öldürme" olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, şunları söyledi:

"Ağustos sıcağında kapalı bir ortamda sabah saat 08.00'den 16.00'ya kadar bir çocuğun kapalı vaziyette durması, sanık tarafından ölmeyi ihtimal dahilinde düşünebileceği bir husustur. Böyle bir olayda ölüm kaçınılmazdır. Sözde servisten alındıktan sonra 112 Acil Servis'i arayacakları yerde diğer dosya sanığı Yurdagül'ü aramaları, onu beklemeleri, eğitim almadıkları halde müdahale etmeleri, en yakın hastane varken trafiğin yoğun olduğu hastaneye götürmeleri, sonu kaçınılmaz ölümün meydana gelmesine sebebiyet vermiştir.

Asgari hadden uzaklaşılmak suretiyle yasal ve takdiri indirim maddelerinin uygulanmamasını talep ediyoruz."

Alperen'in annesi Buket Sakin de sanığın bundan sonra öğretmenlik yapmaması gerektiğini düşündüğünü ifade ederek, şikayetçi olduğunu dile getirdi.

Baba Serkan Sakin de "Evladımın bir çöp poşeti gibi taşınması, bir kreş öğretmeninin bilgisizliği dahilindedir." dedi.

Sanık Nurcan A. ise olay günü Alperen'den sorumlu olmadığını savunarak, beraatini talep etti.

Hakim, sanığın, Alperen Sakin'in taksirle ölümüne neden olma suçunu işlediğinin sabit olduğunu belirterek, 2 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına, takdiri indirimle 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Ayrıca, sanığın 2 yıl 1 ay boyunca anaokulu ve kreşlerde usta öğretici, öğretmen veya herhangi bir şekilde görev almasının yasaklanmasına hükmedildi.

- Olay

Çiğli ilçesinde 15 Ağustos 2017'de anaokuluna gitmek için sabah evinden alınan ancak unutulduğu okul servis minibüsünde baygın bulunan 3 yaşındaki Alperen Sakin, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

19 Temmuz'daki karar duruşmasında Alperen Sakin'in ölümünde ihmalleri bulunduğu ve delilleri ortadan kaldırmaya teşebbüs ettikleri gerekçesiyle 6 sanık hakkında 5 yıldan 9 yıla kadar hapis cezaları verilmişti.

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesi, Alperen Sakin'in ölümüne ilişkin davada, kreş sahibi Yurdagül İşgören'e verilen 5 yıl hapis cezasını 7 yıl 6 aya çıkarmış, servis şoförü Taner İşgören'e verilen 9 yıl hapis cezasını 6 yıl 8 aya indirerek, sanığın tahliyesine karar vermişti.

Daire, diğer sanıkları ise 2 yıl 6 ay ile 5 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırmıştı.

Bu davanın sanıkları arasında bulunmayan öğretmen Nurcan A. hakkında da çocuğun ölümünde ihmali bulunduğu iddiasıyla dava açılmıştı.

Alperen Sakin'in ölümüne ilişkin İlçe Milli Eğitim Müdürü ve 2 şube müdürü hakkında da "ihmal suretiyle görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla açılan davada sanıklara 1 yıl 3'er ay hapis cezası verilmişti.

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