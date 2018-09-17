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Alperen Sakin'in ölümüne ilişkin Çiğli Milli Eğitim Müdürü ve 2 şube müdürü hakkında "ihmal suretiyle görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla dava açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2018 17:42 | Son Güncelleme

Alperen Sakin'in ölümüne ilişkin Çiğli Milli Eğitim Müdürü ve 2 şube müdürü hakkında "ihmal suretiyle görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla dava açıldı


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