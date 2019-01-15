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Alperen Sakin'in ölümüne ilişkin temyiz davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2019 17:15 | Son Güncelleme

İzmir'in Çiğli ilçesinde okul servis minibüsünde unutulmasının ardından hayatını kaybeden 3 yaşındaki Alperen Sakin'in ölümüne ilişkin Karşıyaka 2. Asliye Ceza Mahkemesince karara bağlanan davanın temyiz duruşmasına devam edildi - İddia makamı, yerel mahkemenin kararının usul ve yasaya aykırı görüldüğünden kaldırılması ve yeniden karar tesis edilmesi yönünde mütalaa verdi

İZMİR (AA) - İzmir'in Çiğli ilçesinde okul servis minibüsünde unutulmasının ardından hayatını kaybeden 3 yaşındaki Alperen Sakin'in ölümüne ilişkin Karşıyaka 2. Asliye Ceza Mahkemesince karara bağlanan davanın temyiz duruşmasına İzmir Bölge Adliye Mahkemesinde devam edildi.

14. Ceza Dairesinde görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklar Yurdagül İ, Bekir G, Arzu G, Ahmet S, Dilara K. ile müştekiler Buket ve Serkan Sakin, taraf avukatları, İzmir Barosu Başkanlığını temsilen avukatlar, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Müjgan Bilgen Özen katıldı, tutuklu sanık Taner İşgören katılmadı.

İddia makamı, yerel mahkeme kararının usul ve yasaya aykırı görüldüğünden kaldırılması ve yeniden karar tesis edilmesi yönünde mütalaa verdi.

Cumhuriyet savcısı, okul sahibi Yurdagül İ, okul müdürü Bekir G, servis şoförü Taner İşgören ve servis görevlisi Dilara K'nin "taksirle bir kişinin ölümüne neden olma" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar cezalandırılması ve bu cezanın yarı oranına kadar artırılması yönünde mütalaa verdi.

Savcı, sanık Arzu G. hakkında "taksirle bir kişinin ölümüne neden olma" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası verilmesi yönünde mütalaa verirken sanık Ahmet S. hakkında da "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan altı aydan 5 yıla kadar hapis cezası talep etti.

Sanıklar ve taraf avukatları mütalaaya karşı beyanda bulunmak üzere süre istedi.

Mahkeme heyeti taraflara süre verilmesine, tutuklu sanık Taner İşgören hakkında da duruşma açılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

- Olay

Çiğli ilçesinde, 15 Ağustos 2017'de anaokuluna gitmek için sabah evinden alınan ancak unutulduğu okul servis minibüsünde baygın bulunan 3 yaşındaki Alperen Sakin, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

19 Temmuz'da görülen karar duruşmasında Alperen Sakin'in ölümünde ihmali oldukları ve delilleri yok etmeye teşebbüs ettikleri gerekçesiyle 6 sanık hakkında 5 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası verilmişti.

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesi heyeti, geçen celse tutuklu yargılanan anaokulu sahibi Yurdagül İ'nin tahliyesine karar vermişti.

Dosya kapsamında tek tutuklu olarak servis şoförü Taner İşgören kalmıştı.

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