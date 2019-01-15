Alperen Sakin'in ölümüne ilişkin temyiz davası

İZMİR (AA) - İzmir'in Çiğli ilçesinde okul servis minibüsünde unutulmasının ardından hayatını kaybeden 3 yaşındaki Alperen Sakin'in ölümüne ilişkin Karşıyaka 2. Asliye Ceza Mahkemesince karara bağlanan davanın temyiz duruşmasına İzmir Bölge Adliye Mahkemesinde devam edildi.

14. Ceza Dairesinde görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklar Yurdagül İ, Bekir G, Arzu G, Ahmet S, Dilara K. ile müştekiler Buket ve Serkan Sakin, taraf avukatları, İzmir Barosu Başkanlığını temsilen avukatlar, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Müjgan Bilgen Özen katıldı, tutuklu sanık Taner İşgören katılmadı.

İddia makamı, yerel mahkeme kararının usul ve yasaya aykırı görüldüğünden kaldırılması ve yeniden karar tesis edilmesi yönünde mütalaa verdi.

Cumhuriyet savcısı, okul sahibi Yurdagül İ, okul müdürü Bekir G, servis şoförü Taner İşgören ve servis görevlisi Dilara K'nin "taksirle bir kişinin ölümüne neden olma" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar cezalandırılması ve bu cezanın yarı oranına kadar artırılması yönünde mütalaa verdi.