Alperen Sakin'in ölümünün birinci yılında çocuklara oyuncak dağıttılar

İZMİR (AA) - İzmir'in Çiğli ilçesinde okul servis minibüsünde unutulmasının ardından yaşamını yitiren 3 yaşındaki Alperen Sakin'in ailesi, evlatlarının ölümünün birinci yılında çocuklara oyuncak dağıttı.
Serkan-Buket Sakin çifti ve 2 çocukları, Alperen'in ölümünün birinci yılında, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Sevgi Evi'ni ve LÖSEV'in İzmir ofisini ziyaret etti. Çocuklara oyuncak veren Sakin ailesi, Sevgi Evi'nde kalan devlet koruması altındaki çocuklarla ilgilendi, onlarla yemek yedi.
Daha sonra evlerine yakın Alperen Sakin Parkı'na geçen aile üyeleri, burada oyun oynayan çocuklara oyuncak hediye etti.
Anne Buket Sakin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendilerini üzen acı olayın yıl dönümünde en güzel enerjiyi çocuklardan alabileceklerini düşünerek böyle bir günü planladıklarını söyledi.
Hediye verdikleri çocukların mutluluğunun kendilerine moral olduğunu dile getiren Sakin, "Onlar bugün bizim ayakta durmamızı sağlıyor. Çocuklara bugün bu hediyeleri vermesem onların gözlerinden o ışığı almasam belki yıkılıp bütün gün ağlayacaktım. Gözlerindeki o ışık, bize geçen o enerji o kadar güzeldi ki ağlamayı bırakarak onlarla güldük." dedi.
Baba Serkan Sakin ise bugün çocuklarla güzel zaman geçirdiklerini ifade ederek "Bugün, hüzün yerine biraz tebessümle geçiyor. Bugün çocuklara bu hediyeleri vermemize imkan sunan, bu parka oğlumun adını veren ve desteğini esirgemeyen Çiğli Belediye Başkanı Hasan Arslan'a da çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.
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