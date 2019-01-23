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Alperen'in ailesinden Samsunlu aileye destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2019 13:55 | Son Güncelleme

Samsun'un Atakum ilçesinde, 5 saat boyunca servis minibüsünde unutulan anaokulu öğrencisi 4 yaşındaki R.D.'nin annesini, 2 yıl önce İzmir'in Çiğli ilçesinde sıcak havada unutulduğu serviste yaşamını yitiren 3 yaşındaki Alperen Sakin'in dedesi Sabahattin Sakin telefonla aradı.

Samsun'un Atakum ilçesinde, 5 saat boyunca servis minibüsünde unutulan anaokulu öğrencisi 4 yaşındaki R.D.'nin annesini, 2 yıl önce İzmir'in Çiğli ilçesinde sıcak havada unutulduğu serviste yaşamını yitiren 3 yaşındaki Alperen Sakin'in dedesi Sabahattin Sakin telefonla aradı. Gözyaşlarını tutamayan dede, anne Gülnür D.'ye her türlü desteğe hazır olduğunu söyledi. Öte yandan servis şoförü S.A. (56) ve servis hostesi M.K. (49) gözaltına alındı. İki şüpheli, savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Olay, 16 Ocak?ta, Atakum ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde meydana geldi. Fırat Özdemir Anaokulu'na giden R.D., annesi Gülnür D. tarafından öğle saatlerinde servis minibüsüne bindirildi. Servis okul önüne geldiğinde diğer çocuklar indirildi, R.D. ise unutuldu. 5 saat serviste kalan çocuk, okul çıkışı fark edildi. Görevliler, altını ıslatan ve titreyen R.D.'yi annesi Gülnür D.'ye teslim edip, özür diledi. Aile, Denizevleri Polis Merkezi?ne başvurarak, görevliler hakkında şikayetçi oldu. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.
Milli Eğitim Bakanlığı da R.D.'nin servis minibüsünde unutulması ile ilgili idari soruşturma başlatıldığını, servis hizmeti veren firma ile sorumlu personel hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.
AİLEYE DESTEK
Olayın kamuoyuna yansımasının ardından aileye destek mesajları ve telefonlar geliyor. İzmir?in Çiğli ilçesinde 15 Ağustos 2017?de sıcak havada unutulduğu serviste hayatını kaybeden Alperen Sakin'in dedesi Sabahattin Sakin, R.D.'nin annesi Gülnur D.'yi telefonla arayarak, destek verdi. Telefon görüşmesinin karşılıklı ağlayarak gerçekleştiğini anlatan Gülnur D. şöyle konuştu
Olay duyulduktan sonra birçok destek mesajı aldık. 'Bu konunu peşine kesinlikle düşün arkasını bırakmayın' dediler. Herkes üzüntümüzü paylaşmaya çalıştı. Serviste unutulup hayatını kaybeden Alperen'in dedesi beni telefonla aradı. Bu görüşme beni çok duygulandırdı. Zaten aileye karşı zor konuştum. Dedesi bana konuyla ilgili her türlü desteği vereceğini söyledi. Görüşmenin büyük kısmı karşılıklı ağlayarak geçti. Kendimizi tutamadık. Onların acısı karşısında ben kendi çocuğum için hiçbir şey diyemedim. Alperen?in dedesi, 'Bu olayların tekrar yaşanmamasını istediğini maalesef bir yenisini daha duyduğunu' söyleyerek, 'Haberi görünce beynimden vurulmuşa döndüm. Çok kötü oldum. Acımız tazelendi. Elimden ne geliyor sizin için yapmaya çalışacağım' dedi. Çok duygulandım. Sonuçta oğlum şu an yanımda ama onun torunu yanında değil. Empati kurmaya çalıştım.
Gülnur D., Milli Eğitim Bakanlığı?nın da devreye girmesinin kendilerini sevindirdiğini belirterek, Bunun için ayrıca teşekkür ediyorum. Onlara devreye girdikten sonra süreç hızlandı dedi.
SERVİS ŞOFÖRÜ VE HOSTES SERBEST BIRAKILDI
Öte yandan Samsun Cumhuriyet Savcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında servis şoförü S.A. ve servis görevlisi M.K., gözaltına alındı. İki şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede savcılık tarafından ifadeleri alınıp, serbest bırakıldı. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma sürüyor.

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