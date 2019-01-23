HABER

Alperen'in ailesinden Samsunlu aileye destek (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2019 13:54 | Son Güncelleme

SERVİS ŞOFÖRÜ VE HOSTES O ANLARI ANLATTI Savcılık ifadesinin ardından serbest kalan Melek K., R.D.'yi annesinden alıp araca bindirdiğini, araç dolu olduğu için çocuğu arka taraftaki tekli koltuğa oturttuğunu anlattı.

SERVİS ŞOFÖRÜ VE HOSTES O ANLARI ANLATTI
Savcılık ifadesinin ardından serbest kalan Melek K., R.D.'yi annesinden alıp araca bindirdiğini, araç dolu olduğu için çocuğu arka taraftaki tekli koltuğa oturttuğunu anlattı. Melek K., "Öğrencileri indirdim. O gün biraz rahatsız ve dalgındım. R.D.’yi servisten indirmeyi unuttum. Normalde her zaman servisi kontrol ederim. Olaydan sonra R.D.’yi fark edince onu yanıma alarak onunla konuştum. Olaydan dolayı çok üzgünüm" dedi.
Servis şoförü Serbülent A. da "İlk defa başıma böyle bir şey geldi. Çok üzgünüm. Aileye haber verip özür diledik" diye konuştu.

Resimde bir hayvan gizli, görebildiniz mi?Resimde bir hayvan gizli, görebildiniz mi?
Doğumda yapılan hata 15 ayına mal olduDoğumda yapılan hata 15 ayına mal oldu
Çingene Kız'ın gözlerine ziyaretçi akınıÇingene Kız'ın gözlerine ziyaretçi akını
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İmzalar atıldı! Askere yeni eğitim

İmzalar atıldı! Askere yeni eğitim

Türkiye'nin deprem haritası güncellendi!

Türkiye'nin deprem haritası güncellendi!

Giyim devi konkordato istedi

Giyim devi konkordato istedi

Binlerce kişiye önemli uyarı! Paranızı geri alabilirsiniz

Binlerce kişiye önemli uyarı! Paranızı geri alabilirsiniz

Mustafa Sarıgül, CHP'den istifa etti

Mustafa Sarıgül, CHP'den istifa etti

HDP'nin TRT sunucusu adayına sosyal medyada tepki

HDP'nin TRT sunucusu adayına sosyal medyada tepki

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

İlçeyi karıştıran fotoğraf!

İlçeyi karıştıran fotoğraf!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Yolcular hemen 155'i aradı!

Yolcular hemen 155'i aradı!

AYM’den cinsel ilişki görüntüsü kararı!

AYM’den cinsel ilişki görüntüsü kararı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa'da kan donduran olay! Kızını bıçaklayan cani: Sürekli paramı yiyordu...

Kızını bıçaklayan cani: Sürekli paramı yiyordu!

Çingene Kız'ın gözlerine ziyaretçi akını

Çingene Kız'ın gözlerine ziyaretçi akını

2 metreyi aşan kar onları da vurdu!

2 metreyi aşan kar onları da vurdu!

İkiz doğuran 12 yaşındaki kızın babasından korkunç ifadeler!

İkiz doğuran 12 yaşındaki kızın babasından korkunç ifadeler!

Muhasebeci Özlem için istenen ceza belli oldu! 20 iş adamını 100 milyon dolandırmıştı

Muhasebeci Özlem... 20 iş adamından 100 milyonluk vurgun!

Eski 3. Kolordu Komutanı Erdal Öztürk beraat etti

Eski 3. Kolordu Komutanı beraat etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.