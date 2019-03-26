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Alperen'in ölümünde ceza alan müdürlerle ilgili gerekçeli karara itiraz reddedildi

YAŞAM HABERLERİ  | 26.03.2019 12:12 | Son Güncelleme

 İZMİR'in Çiğli ilçesinde, Alperen Sakin'in (3), unutulduğu anaokulu servisinde yaşamını yitirmesiyle ilgili İlçe Milli Eğitim Müdürü Mesut U. ve şube müdürleri Hüseyin B. ile Şener Ş.'ye 'görevi ihmal'den 1'er yıl 3'er ay hapis cezası verilen davada, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatının sanıklar için verilen hükmün geri açıklanması kararına yaptığı itiraz, reddedildi.

Alperen'in ölümünde ceza alan müdürlerle ilgili gerekçeli karara itiraz reddedildi

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Çiğli ilçesinde, Alperen Sakin'in (3), unutulduğu anaokulu servisinde yaşamını yitirmesiyle ilgili İlçe Milli Eğitim Müdürü Mesut U. ve şube müdürleri Hüseyin B. ile Şener Ş.'ye 'görevi ihmal'den 1'er yıl 3'er ay hapis cezası verilen davada, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatının sanıklar için verilen hükmün geri açıklanması kararına yaptığı itiraz, reddedildi. İtirazın reddedilmesiyle gerekçeli karar kesinleşirken, sanıklar görevlerinin başında kaldı.
Olay, 15 Ağustos 2017 tarihinde Çiğli ilçesi Köyiçi Mahallesi'nde meydana geldi. Buket- Serkan Sakin çiftinin oğulları Alperen Sakin, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Çiğli Özel Sevgi Yumağı Anaokulu'na götürülmek üzere servis minibüsü şoförü Taner İşgören (47) ile rehber personel Dilara K.'ye (17) teslim edildi. Öğrenciler indirildiği sırada Dilara K., ağlayan bir öğrenciyi alarak, okula girdi. Serviste uyuyan Alperen'i fark etmeyen sürücü, aracı okulun yanında bulunan ve otopark olarak kullanılan boş arsaya çekti. Sıcak havada serviste unutulan küçük çocuk, yaşamını yitirdi.
Olayın ardından, anaokulunun sahibinin de aralarında bulunduğu 6 sanık hakkında 'taksirle adam öldürmek ve delilleri yok etmek' suçlarından dava açıldı. Karşıyaka 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın geçen yıl 19 Temmuz'daki karar duruşmasında, Alperen'in ölümünde ihmali oldukları ve delilleri yok etmeye teşebbüs ettikleri gerekçesiyle sanıklardan Taner İşgören'e 9 yıl, rehber personel Dilara K.'ye 9 yıl, servis minibüsü şoförü Taner İşgören'in eşi ve aynı zamanda anaokulunun sahibi olan Yurdagül İşgören'e 5 yıl, diğer görevliler Arzu Gülmez'e 6 yıl, Bekir Gül'e 5 yıl, Ahmet Somun'a 5 yıl hapis cezası verildi.
Kararın temyiz edilmesinin ardından İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14'üncü Ceza Dairesi'nce yapılan incelemede, yerel mahkemenin yaptığı yargılamada bazı eksikliklerin bulunduğu gerekçesiyle kararı bozdu. Bozmanın ardından yeniden yapılan yargılamada, daha önce 9 yıl hapis cezası alan sanıklardan Taner İşgören'e 6 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Taner İşgören, tutuklu kaldığı süre göz önünde bulundurularak tahliye edildi. Yerel mahkeme tarafından 5 yıl hapis cezasına çarptırılan kreş sahibi Yurdagül İşgören'e 7 yıl 6 ay, 6 yıl hapis cezası alan Arzu Gülmez'e 2 yıl 6 ay, 9 yıl hapis cezası alan Dilara K.'ye 5 yıl, 5 yıl hapis cezası alan Bekir Gül'e 3 yıl 20 gün ve yine 5 yıl ceza alan Ahmet Somun'a ise 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Anaokulu öğretmenlerinden Nurcan A. hakkında da ihmali olduğu gerekçesiyle dava açıldı.
Alperen Sakin'in ölümüne ilişkin Çiğli İlçe Milli Eğitim Müdürü Mesut U. ile şube müdürleri Hüseyin B. ve Şener Ş. hakkında da 'görevi ihmal'den soruşturma açıldı. Ancak Çiğli Kaymakamlığı'nca devlet memuru olan 3 kişi için soruşturma izni verilmedi. Savcılığın itirazının ardından İdare Mahkemesi tarafından kaymakamlığın bu yöndeki kararı kaldırıldı. Bunun üzerine savcılıkça 3 müdür hakkında 'görevi ihmal' suçundan dava açıldı.
BAKANLIK AVUKATI İTİRAZ ETTİ
Karşıyaka 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, sanıklar Çiğli İlçe Milli Eğitim Müdürü Mesut U., şube müdürleri Hüseyin B. ve Şener Ş., 1'er yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı, hükmün açıklanması geri bırakıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Müjgan Bilgen Özen, müdürlerin görevlerine devam etmesini sağlayan hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararına itirazda bulundu. İtirazı değerlendiren mahkeme, sanıklar hakkında verilen cezanın ve hükmün geri açıklanmasının geri bırakılması kararının yerinde olduğuna kanaat getirip, bakanlık avukatının itirazını reddetti.

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