Alphabet 61,9 milyar dolar kazandığını duyurdu

Alphabet, geçtiğimiz çeyrekte 55.3 milyar dolar gelir elde etti. Açıkçası, şirket geçen yıl pandemi nedeniyle karşılaştığı çöküşten uzun süre önce kurtuldu. Finans Direktörü Ruth Porat “COVID’in işimiz üzerindeki etkisini aşıyor.” ifadelerini kullandı. Geçen çeyrekte olduğu gibi, Alphabet’in net geliri 18,5 milyar dolara kadar önemli ölçüde yükseldi. Google Cloud ve “Diğer Bahisler” bölümü de mütevazı bir gelir artışı kaydederken, parasının çoğu reklamcılık ve aramalardan gelmeye devam ediyor.

CEO Sundar Pichai yaptığı açıklamada, “Dünyanın birçok yerinde artan çevrimiçi etkinlik dalgası” ve “AI ve Google Cloud’a uzun vadeli yatırımların” meyvelerini yemeye başladıklarını ifade etti. Pichai ayrıca şirketin kazançları hakkında “bu çeyrekte bir dizi rekor” kırıldığını da söyledi. Pichai ayrıca yaklaşmakta olan Android 12, güncellenmiş konuşma teknolojisi LaMDA ve daha fazlası dahil olmak üzere Google’ın portföyündeki yapay zekadaki son gelişmeleri de dile getirdi. CEO bunlara ek olarak Workspace’teki gelişmeleri detaylandırarak Google Cloud’un başarısını da vurguladı.

Ayrıca CEO, Youtube Shorts’un günlük 15 milyar görüntülemeyi aşarak yeni bir rekor kırdığını söyledi. Premium ve Müzik gibi YouTube abonelikleri de artmaya devam ediyor. Tabii ki, Alphabet’in parasının büyük kısmı reklamlardan geliyor. CEO sözlerine “Özellikle küresel olarak son zamanlarda COVID vakalarındaki artış göz önüne alındığında, uzun vadeli eğilimleri tahmin etmek için hala çok erken olduğuna inanıyoruz.” “Önümüzdeki çeyrekler için süper güçlü sonuçlar yayınlamaya devam edeceği garanti edilmese de, Alphabet’in iyi olacağından eminiz.” ifadelerini ekledi.

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