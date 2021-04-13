AlphaDog robot köpeği Boston Dynamics'in Spot'una rakip oldu!

Yapay zeka (AI) kullanan robotların sayısı giderek artıyor. Boston Dynamics'in ünlü robotik köpeği spot bu anlamda bir öncü oldu. Spot'un daha önce bekçilik görevini bile yerini getirebildiğini gördük. Şimdi ise Spot'un bir benzeri Uzak Doğu'da ortaya çıktı. Welian tarafından geliştirilen bu robotik köpeğin ismi ise: AlphaDog.

TEKMELENDİĞİNDE BİLE DÜŞMÜYOR

AlphaDog, Spot'a oldukça benziyor. Aynı zamanda Spot ile bazı yetenekleri de ortak. AlphaDog, çeşitli görevleri yerine getirmek için sensörleri ve yapay zekayı (AI) kullanıyor. Firma, AlphaDog'un gerçek bir köpeğe çok benzediği iddiasında. Ayrıca firma, yaklaşık 9 mil (14.48 km/s) hıza ulaşan robotun şu anda en hızlı robotlar arasında yer aldığını belirtiyor. AlphaDog, insanlar tarafından tekmelendiğinde bile dengesini koruyabiliyor. Buna ek olarak şirketin AlphaDog'un görevlerini bağımsız olarak yürütmesini sağlamak için 5G teknolojisinden yararlandığını belirtelim.

ALPHADOG YENİ YETENEKLER KAZANACAK

Şirket, gelecekte robotik köpeğin görme engelli kişilere rehberlik etme, havlama ve hatta sesli komutları yerine getirme de dahil olmak üzere bir dizi uygulamayı gerçekleştirme yeteneği kazanacağını belirtiyor.