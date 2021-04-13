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AlphaDog robot köpeği Boston Dynamics'in Spot'una rakip oldu!

13.04.2021 11:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çinli teknoloji firması Welian, AlphaDog adlı bir robot köpek geliştirdi. Boston Dynamics'in robot köpeği Spot'a oldukça benzeyen AlphaDog, birçok yeteneğe sahip olmasına rağmen Spot'tan daha uygun bir fiyat etiketi ile geliyor.

AlphaDog robot köpeği Boston Dynamics'in Spot'una rakip oldu!

Yapay zeka (AI) kullanan robotların sayısı giderek artıyor. Boston Dynamics'in ünlü robotik köpeği spot bu anlamda bir öncü oldu. Spot'un daha önce bekçilik görevini bile yerini getirebildiğini gördük. Şimdi ise Spot'un bir benzeri Uzak Doğu'da ortaya çıktı. Welian tarafından geliştirilen bu robotik köpeğin ismi ise: AlphaDog.

TEKMELENDİĞİNDE BİLE DÜŞMÜYOR

AlphaDog, Spot'a oldukça benziyor. Aynı zamanda Spot ile bazı yetenekleri de ortak. AlphaDog, çeşitli görevleri yerine getirmek için sensörleri ve yapay zekayı (AI) kullanıyor. Firma, AlphaDog'un gerçek bir köpeğe çok benzediği iddiasında. Ayrıca firma, yaklaşık 9 mil (14.48 km/s) hıza ulaşan robotun şu anda en hızlı robotlar arasında yer aldığını belirtiyor. AlphaDog, insanlar tarafından tekmelendiğinde bile dengesini koruyabiliyor. Buna ek olarak şirketin AlphaDog'un görevlerini bağımsız olarak yürütmesini sağlamak için 5G teknolojisinden yararlandığını belirtelim.

ALPHADOG YENİ YETENEKLER KAZANACAK

Şirket, gelecekte robotik köpeğin görme engelli kişilere rehberlik etme, havlama ve hatta sesli komutları yerine getirme de dahil olmak üzere bir dizi uygulamayı gerçekleştirme yeteneği kazanacağını belirtiyor.

AlphaDog

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İŞTE SPOT'UN ALTERNATİFİ ALPHADOG'UN FİYATI

Gelelim Çinli robotun fiyatına. AlphaDog, 16 bin yuanlık (yaklaşık 2.400 dolar) bir fiyat etiketine sahip. Boston Dynamics'in Spot köpeği ise 74.500 dolardan satılıyor. Yani başta da belirttiğimiz gibi AlphaDog, Spot'tan çok daha ucuz bir robot. Welian'ın söylediğine göre AlphaDog, piyasaya sürüldüğü ilk ay 1.800 adetten fazla satıldı. Satın alanların çoğu, bilgisayar geliştiricileri, teknoloji meraklıları ve çocuklardı.

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