AlphaDog robot köpeği Boston Dynamics'in Spot'una rakip oldu!

Yapay zeka (AI) kullanan robotların sayısı giderek artıyor. Boston Dynamics'in ünlü robotik köpeği spot bu anlamda bir öncü oldu. Spot'un daha önce bekçilik görevini bile yerini getirebildiğini gördük. Şimdi ise Spot'un bir benzeri Uzak Doğu'da ortaya çıktı. Welian tarafından geliştirilen bu robotik köpeğin ismi ise: AlphaDog.
AlphaDog, Spot'a oldukça benziyor. Aynı zamanda Spot ile bazı yetenekleri de ortak. AlphaDog, çeşitli görevleri yerine getirmek için sensörleri ve yapay zekayı (AI) kullanıyor. Firma, AlphaDog'un gerçek bir köpeğe çok benzediği iddiasında. Ayrıca firma, yaklaşık 9 mil (14.48 km/s) hıza ulaşan robotun şu anda en hızlı robotlar arasında yer aldığını belirtiyor. AlphaDog, insanlar tarafından tekmelendiğinde bile dengesini koruyabiliyor. Buna ek olarak şirketin AlphaDog'un görevlerini bağımsız olarak yürütmesini sağlamak için 5G teknolojisinden yararlandığını belirtelim.
Şirket, gelecekte robotik köpeğin görme engelli kişilere rehberlik etme, havlama ve hatta sesli komutları yerine getirme de dahil olmak üzere bir dizi uygulamayı gerçekleştirme yeteneği kazanacağını belirtiyor.
Gelelim Çinli robotun fiyatına. AlphaDog, 16 bin yuanlık (yaklaşık 2.400 dolar) bir fiyat etiketine sahip. Boston Dynamics'in Spot köpeği ise 74.500 dolardan satılıyor. Yani başta da belirttiğimiz gibi AlphaDog, Spot'tan çok daha ucuz bir robot. Welian'ın söylediğine göre AlphaDog, piyasaya sürüldüğü ilk ay 1.800 adetten fazla satıldı. Satın alanların çoğu, bilgisayar geliştiricileri, teknoloji meraklıları ve çocuklardı.
Okuyucu Yorumları 0 yorum