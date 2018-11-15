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Alptuğ, evsiz Alman'ı kurtarırken trenin çarpmasıyla can verdi

YAŞAM HABERLERİ  | 15.11.2018 16:22 | Son Güncelleme

ALMANYA'nın Frankfurt kentinde metro raylarına düşen evsiz ve sarhoş Alman'ı kurtarmak için yola atlayan Mustafa Alptuğ Sözen (17), tren çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Alptuğ, evsiz Alman'ı kurtarırken trenin çarpmasıyla can verdi

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ALMANYA'nın Frankfurt kentinde metro raylarına düşen evsiz ve sarhoş Alman'ı kurtarmak için yola atlayan Mustafa Alptuğ Sözen (17), tren çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Gencin cenazesi, uçakla getirileceği Aydın'ın Nazilli ilçesinde toprağa verilecek.
Olay, salı günü, Almanya'nın Frankfurt kentinde meydana geldi. Ostendstrae tren istasyonunda bekleyen Mustafa Alptuğ Sözen, raylara düşen ve baygınlık geçiren şarhoş Alman'ı yattığı yerden kurtarmak için arkasından atladı. Alman'ı kurtaran Sözen, tren çarpması sonucu hayatını kaybetti. Sözen'in cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Sözen'in kurtardığı kişinin yapılan testte 2.06 promil alkollü çıktığı, kazadan da yara almadan kurtulduğu belirtildi.
Almanya'da kahraman ilan edilen Mustafa Alptuğ Sözen'in cenazesinin, uçakla Aydın Nazilli'ye getirilerek, burada toprağa verileceği belirtildi. Laborantlık eğitimi gören Sözen'in, ailesiyle birlikte yıllardır Almanya'da yaşadığı öğrenildi.
'OĞLUM MELEK GİBİYDİ'
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ejder Sözen, oğlu Mustafa Alptuğ'un melek gibi çocuk olduğunu, evlat acısı yaşadığı için çok üzgün olduğunu kaydetti. Olaydan sonra polisin tutumunu da eleştiren Sözen, 'Bize oğlumuzun cesaret denemesi yapmış olabileceği söylendi' diye yazdı.
Olayın duyulmasının ardından sosyal medyada, başka birini kurtarmak için can veren Mustafa Alptuğ Sözen'e saygı ve ailesine başsağlığı dilekleri yer alan çok sayıda paylaşım yapıldı.

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