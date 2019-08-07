ALS hastaları için dünyayı dolaşıyorlar

İSTANBUL (AA) - ALS hastalığı hakkında farkındalık oluşturmak ve bağış toplamak amacıyla bisikletleriyle dünya turuna çıkan İngiliz Rachael Marsden ve Catherina Dixon Türkiye'ye geldi.

İngiltere'den 29 Haziran'da bisikletleriyle yola çıkıp günde yaklaşık 100 kilometre yol kat eden bisikletçilerin yeni durağı Türkiye oldu.

İstanbul'da ALS MNH Derneği'ni ziyaret eden Marsden ve Dixon, derneğin çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Rachael Marsden, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ALS hastalarına yönelik çalışmaları yakından görmek amacıyla Türkiye'den geçtiklerini söyledi. Marsden, insanların böyle bir hastalık olduğunu bilmediğini, kendilerinin ise bu hastalığı tanıtmayı amaçladıklarını ifade etti.

ALS hastaları için bağış da topladıklarını anlatan Marsden, Türkiye'den sonraki istikametlerinin Gürcistan olduğunu belirtti.

Hastalık konusunda duyarlı olunması gerektiğini vurgulayan Marsden, "ALS hastalığını tanıyın ve farkındalığı arttırmak için siz de çabalayın." ifadesini kullandı.

