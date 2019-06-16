ALS hastaları piknikte buluştu

Derneğin Başkan Yardımcısı Alper Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendisine de 29 yıl önce ALS teşhisi konulduğunu, o günden sonra tüm zamanını hastalara destek olmak için kurulan dernekte geçirdiğini söyledi.

- "Hasta ve yakınları, yüz yüze görüşüp sohbet ediyor"

ALS hastaları, balonlarla süslenen alanda güzel hava ve güneşin tadını çıkarırken, yakınları ise birbirleriyle sohbet etti.

Pikniğin 10'uncusunu düzenlemenin mutluluğunu yaşadığını belirten Kaya, şunları kaydetti:

"ALS hastalarının aklı başında ama yaşadıkları sağlık sorunları nedeniyle el ve ayaklarını kullanamıyorlar. Hastalarımız senede bir gün düzenlediğimiz pikniğe ambulanslarla geliyor. Hastalar ve yakınları, telefonla ya da internet ortamında görüştükleri kişilerle yüz yüze görüşüp sohbet ediyor. Bu hastalık yalnız yaşanmıyor, ailece yaşanıyor. Aileler piknikte yalnız olmadıklarını görüyor. Motivasyon ve moral, hastalarımızı yaşama bağlıyor."

ALS hastalarına malzeme ve moral desteğinde bulunduklarını anlatan Kaya, yürüttükleri farkındalık çalışmaları sayesinde hastalığın toplum tarafından her geçen gün daha iyi öğrenildiğini ifade etti.

- "Bugünü dört gözle bekliyoruz"

ALS hastası 40 yaşındaki Hikmet Altunay da teşhisin, 7 yıl önce rahatsızlanması üzerine gittiği hastanede konulduğunu anlattı.

Yaşamını evinde sürdürdüğünü, en çok araba kullanmayı özlediğini dile getiren Altunay, "Bugünü dört gözle bekliyoruz. Çocuk bayrama nasıl hazırlanıyorsa biz de bu etkinliğe öyle hazırlanıyoruz. Arkadaşlarımızla görüşüp durumlarını öğreniyoruz. Onlarla ve yakınlarıyla sohbet ediyoruz." şeklinde konuştu.

Benderşah Saraç ise iki yıl önce ALS teşhisi konulan 78 yaşındaki eşi Güldalı'nı, kendisi ve çocuklarının hiç yalnız bırakmadığını söyledi.

Pikniği eşinin de çok sevdiğini belirten Saraç, birbirine destek olan insanları görmekten mutluluk duyduğunu vurguladı.

