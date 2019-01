"ALS hastası kardeşlerimizin umutlarını canlı tutan her girişim çok kıymetlidir"

Zihni Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Asaf Güneri'nin de eşinin vefatından sonra sosyal işlerle uğraştığını dile getiren Yıldırım, Güneri'ye teşekkür etti.

Ünlü fizikçi Stephen Hawking'in de 21 yaşından itibaren 50 yıl ALS hastası olduğunu hatırlatan Yıldırım, başarılarını anlatarak, "Esasında hastalık insanların kafasındadır. Eğer insanların kafasındaki hastalığı tedavi edersek, üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir sorun yoktur." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, ALS'nin hastayı muhtaç duruma düşüren, pahalı bir hastalık olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Normal şartlarda, geliriyle yaşayan bir ailenin kendi imkanlarıyla altından kalkabileceği bir hastalık değil. Bu nedenle mutlaka yardımlaşmaya ihtiyaç var. Yardımlaşmayı yayan, geliştiren de ALS Derneğidir. Evde yoğun bakım ortamı oluşturulması, tıbbi cihaz, kesintisiz güç kaynağı, havalı yatak ve daha birçok ilave cihazlara ihtiyaç var. Bu hastaların konforu için bunlar olmazsa olmaz donanımlar. ALS hastalarının bildikleri, umut bağlanan bazı ilaçlar da var ama fiyatları çok pahalı. ALS hastası kardeşlerimiz, dünyada yapacaklarını, hayallerini bir süreliğine ertelemiş kardeşlerimizdir. O yüzden onların desteğe ihtiyacı var. Duygu, algı organlarında bir problem yok, her şey sağlam. Bir şeyi söylemiyor olmaları onların anlamadığı manasına gelmiyor. İsmail Gökçek her şeyi anlıyor, her şeyi dinliyor ve zihninde onlara yer ayırıyor. Onlar kendilerini ifade edecek teknolojik aletlere ihtiyaç duyuyor. Az önce konuşmasını bu teknolojik imkanları kullanarak yaptı, mesajını da en güzel verdi. Bize düşen bu hastalara, bu kardeşlerimize moral desteği vermek, her şeyden önce moral desteği vermek, onların her zaman yanında olmak, yalnız bırakmamak, ALS hastası kardeşlerimizin hayata tutunmak, iyileşip ayağa kalkma yönündeki umutlarını canlı tutan her girişim çok kıymetlidir. Bağışta bulunan, destek veren bütün kardeşlerimiz, bütün vatandaşlarımız esasında sadece bir hastaya yardım etmiyorlar, insanlığın ölmediğini, yaşamaya devam ettiğini gösteriyorlar. Hasta olmadan hastalık konusunda duyarlılık göstermeleri sebebiyle bu önemli konuya dikkat çeken, katkı sağlayan herkesten Allah razı olsun. Hiçbirimiz sevdiklerimizin gözlerimizin önünde erimesini istemeyiz. Bu ızdırap verici bir duygu. Yıllarca bu duyguyla yaşayan insanlarımız olduğunu unutmayalım. Hasta kardeşlerime Rabbim'den acil şifalar diliyorum."