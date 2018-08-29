ALS hastası Özalkan'ın bir dileği daha gerçekleşti

Düzce'de yaklaşık 10 yıl önce yakalandığı ALS hastalığı nedeniyle 5 yıldır yatağa bağımlı yaşayan ve sadece gözlerini kullanabilen 35 yaşındaki Özlem Özalkan'ın, Gölcük Tabiat Parkı'nı görme isteği yerine getirildi.
Ellerindeki güç kaybı nedeniyle 10 yıl önce hastaneye giden ve ALS teşhisi konulan Özalkan, aradan geçen zamanda sadece gözleriyle iletişim kurabilir hale geldi.
Yaklaşık 5 yıldır yaşam destek ünitelerine bağlı olan mamayla beslenerek hayatını sürdüren Özalkan, yatağının üzerine konulan ve göz işaretleriyle yazı yazmayı sağlayan özel bilgisayar programı aracılığıyla ailesine Gölcük Tabiat Parkı'na gitmek istediğini söyledi.
Kızlarının bu isteğini Düzce Valiliği ile Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkililerine ileten aile, olumlu cevap verilmesi üzerine Bolu'ya geldi.
Kendisinin hayatta kalmasını sağlayan yaşam destek üniteleriyle ambulansla Gölcük'e getirilen Özalkan, göl kenarında bulunan ve Gölcük'ün simgesi olan köşkün önünde piknik yaptı.
Burada üzerinde harfler bulunan ve ailesiyle iletişim kurmasını sağlayan plakayla isteklerini ileten Özalkan, hem Gölcük Tabiat Parkı'nın manzarasını hem de gökyüzünü doyasıya izledi.
Anne Perihan Özalkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, kızının 10 yıldır ALS hastası olduğunu söyledi.
Özlem'in önce el kaslarının çalışmadığını daha sonra da vücudunun diğer organlarının işlevlerini kaybettiğini anlatan Özalkan, "Son 5 yıldır ise solunum cihazına bağlı yaşıyor. Herhangi bir şey yiyemiyor, içemiyor. Çaresi olmayan bir hastalıkla mücadele ediyor. Bize Gölcük'e gelmek istediğini söyledi. Biz de bu konuda bize yardım etmeleri için Düzce Valiliğine başvurduk. Sağ olsunlar bize çok yardımcı oldular." dedi.
Düzce Valisi Zülkif Dağlı da 8 Ağustos'ta Özlem Özalkan'ın doğada bir gün geçirme isteğini yerine yetirmişti.
Bilgisayarındaki özel program aracılığıyla sosyal medya üzerinden başlattığı kampanya sayesinde Afrika'da 5 su kuyusu açılmasına da öncülük eden Özalkan, hayatını anlatan "Cansız Bedenimde Sıkışan Hayatım" adlı kitabıyla sosyal medya üzerinden binlerce okura ulaşmıştı.
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