ALS hastası Özalkan'ın bir dileği daha gerçekleşti

Burada üzerinde harfler bulunan ve ailesiyle iletişim kurmasını sağlayan plakayla isteklerini ileten Özalkan, hem Gölcük Tabiat Parkı'nın manzarasını hem de gökyüzünü doyasıya izledi.

Anne Perihan Özalkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, kızının 10 yıldır ALS hastası olduğunu söyledi.

Özlem'in önce el kaslarının çalışmadığını daha sonra da vücudunun diğer organlarının işlevlerini kaybettiğini anlatan Özalkan, "Son 5 yıldır ise solunum cihazına bağlı yaşıyor. Herhangi bir şey yiyemiyor, içemiyor. Çaresi olmayan bir hastalıkla mücadele ediyor. Bize Gölcük'e gelmek istediğini söyledi. Biz de bu konuda bize yardım etmeleri için Düzce Valiliğine başvurduk. Sağ olsunlar bize çok yardımcı oldular." dedi.

Düzce Valisi Zülkif Dağlı da 8 Ağustos'ta Özlem Özalkan'ın doğada bir gün geçirme isteğini yerine yetirmişti.

Bilgisayarındaki özel program aracılığıyla sosyal medya üzerinden başlattığı kampanya sayesinde Afrika'da 5 su kuyusu açılmasına da öncülük eden Özalkan, hayatını anlatan "Cansız Bedenimde Sıkışan Hayatım" adlı kitabıyla sosyal medya üzerinden binlerce okura ulaşmıştı.

