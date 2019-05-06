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ALS hastasının "uçma" hayali gerçek oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2019 11:12 | Son Güncelleme

İzmir'de hayatını yatağa bağımlı sürdüren ALS hastası Ali Var'ın uçma hayali, motorlu yamaç paraşütü ile gerçeğe döndü - Var, Pilot Metin Pehlivan'ın kullandığı motorlu yamaç paraşütü ile 30 dakika boyunca 200 metre yükseklikte İzmir turu attı - Ali Var: - "Çocukluğumdan bu yana gelen gelen uzun bir hayaldi. Gerçekleştirdiğim için çok mutluyum"

İZMİR (AA) - TEZCAN EKİZLER - İzmir'de hayatını yatağa bağımlı olarak sürdüren ALS-MNH hastası Ali Var'ın çocukluk hayalim dediği uçma isteği, pilot Metin Pehlivan'ın kullandığı motorlu yamaç paraşütü ile gerçek oldu.

Buca ilçesinde yaşayan bir çocuk babası emekli grafiker 36 yaşındaki Var'a 2003 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nöroloji Bölümünde ALS-MNH teşhisi konuldu.

Hastalığın ilerlemesi nedeniyle zamanla vücudunun tamamını kullanamaz hale gelen Ertürk, 3 yıl sonra hayatını yatağa bağlı olarak sürdürmeye başladı.

Var, çocukluk yıllarından itibaren gerçekleştirmek istediği uçma ve fotoğraf çekme arzusunu hastalığı nedeniyle uzunca bir süre ertelemek zorunda kaldı

Hayallerinin peşinden koşan Var, tekerlekli sandalyesine sabitlenen makinayla fotoğraflar çekerek bu hayaline kavuştu.

Çektiği fotoğraflarla Türkiye'nin birçok kentinde sergiler açan Var, geçen yıl hayatını Irma Sokhadze Var ile birleştirdi.

ALS-MNH Derneği İzmir Şubesi, uçma hayalini öğrendikleri Var'ı evinden derneğe ait özel minibüsle alarak Çiğli ilçesindeki Kent Ormanı'na götürdü.

Pilot Metin Pehlivan tarafından uçuş ile ilgili bilgilendirilen ve özel kıyafet giydirilen Var, motorlu yamaç paraşütüne taşındı.

Pehlivan ve Var'ı taşıyan motorlu yamaç paraşütü, 30 dakika boyunca 200 metre yükseklikte İzmir semalarında tur attı.

- "Kendimi havada bir kuş gibi hissettim"

Uçuşun ardından duygularını eşinin yardımıyla aktaran Ali Var, fotoğraf çekme hayalini gerçekleştirdikten sonra uçma hayaline de ulaştığını söyledi.

Evinden uçuşun yapılacağı alana gelinceye kadar çok heyecanlandığını belirten Var, "Çok mutlu oldum, güzel bir gündü. Çocukluktan bu yana gelen uzun bir hayaldi. Kendimi havada bir kuş gibi hissettim. Hayatta hiçbir şey engel değildir." dedi.

Irma Sokhadze Var da eşiyle 7 yıl önce tanıştıklarını, geçen sene evlendiklerini, hayatının en güzel günlerini onunla geçirdiğini ifade etti.

Var'ın yaşamının herkese örnek olması gerektiğinin altını çizen Sokhadze Var, şunları kaydetti:

"Ali iyi niyetli ve yaşamayı çok seven bir insan. 'Ali varsa engel yok' diyoruz. Onları taşıyan uçuş aracı kalkarken bakmak istemedim, gözlerimi kapattım. Bir süre takip ettim, uzağa gittikleri için göremedim. Neredeler diye bağırdım. Ali ile 7 gün 24 saat beraberiz, onun dudaklarını okuyarak anlaşıyoruz, bu yöntemi yavaş yavaş çözdüm."

- "Ali'nin gökyüzündeyken yüzünde gülümsemeler vardı"

Pilot Metin Pehlivan ise şimdiye kadar 5 yaşından 70 yaşına kadar yaklaşık 400 kişiyi uçurduğunu, Var'ın uçma arzusunu bir arkadaşı vasıtasıyla öğrenince bunu gerçekleştirmek istediğini anlattı.

Pehlivan, "Onunla uçmak benim için de çok güzeldi. Uçuşumuz harika geçti. Ali çok büyük heyecan duydu bunu hissettim, zaman zaman arkama dönüp onu kontrol ettiğimde yüzünde gülümsemeler vardı." ifadelerini kullandı.

ALS-MNH Derneği İzmir Şube Koordinatörü Gökhan Arıkan da dernek olarak hastalarının her zaman yanında olduklarını aktardı.

Ali Var'ın yaptıklarıyla tüm ALS hastalarına örnek olduğunu anlatan Arıkan, "Farkındalık adına Ali yine çok önemli bir çalışmaya örnek oldu. Engellilere hiçbir zaman hayattan kopmamaları gerektiğini, her zaman yaşanacak şeyleri olduğunu gösterdi." dedi.

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