Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti

Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti

Çektiği fotoğraflarla Türkiye'nin birçok kentinde sergiler açan Var, geçen yıl hayatını Irma Sokhadze Var ile birleştirdi.

Hayallerinin peşinden koşan Var, tekerlekli sandalyesine sabitlenen makinayla fotoğraflar çekerek bu hayaline kavuştu.

Var, çocukluk yıllarından itibaren gerçekleştirmek istediği uçma ve fotoğraf çekme arzusunu hastalığı nedeniyle uzunca bir süre ertelemek zorunda kaldı

İZMİR (AA) - TEZCAN EKİZLER - İzmir'de hayatını yatağa bağımlı olarak sürdüren ALS-MNH hastası Ali Var'ın çocukluk hayalim dediği uçma isteği, pilot Metin Pehlivan'ın kullandığı motorlu yamaç paraşütü ile gerçek oldu.

Pilot Metin Pehlivan tarafından uçuş ile ilgili bilgilendirilen ve özel kıyafet giydirilen Var, motorlu yamaç paraşütüne taşındı.

Pehlivan ve Var'ı taşıyan motorlu yamaç paraşütü, 30 dakika boyunca 200 metre yükseklikte İzmir semalarında tur attı.

- "Kendimi havada bir kuş gibi hissettim"

Uçuşun ardından duygularını eşinin yardımıyla aktaran Ali Var, fotoğraf çekme hayalini gerçekleştirdikten sonra uçma hayaline de ulaştığını söyledi.

Evinden uçuşun yapılacağı alana gelinceye kadar çok heyecanlandığını belirten Var, "Çok mutlu oldum, güzel bir gündü. Çocukluktan bu yana gelen uzun bir hayaldi. Kendimi havada bir kuş gibi hissettim. Hayatta hiçbir şey engel değildir." dedi.

Irma Sokhadze Var da eşiyle 7 yıl önce tanıştıklarını, geçen sene evlendiklerini, hayatının en güzel günlerini onunla geçirdiğini ifade etti.

Var'ın yaşamının herkese örnek olması gerektiğinin altını çizen Sokhadze Var, şunları kaydetti:

"Ali iyi niyetli ve yaşamayı çok seven bir insan. 'Ali varsa engel yok' diyoruz. Onları taşıyan uçuş aracı kalkarken bakmak istemedim, gözlerimi kapattım. Bir süre takip ettim, uzağa gittikleri için göremedim. Neredeler diye bağırdım. Ali ile 7 gün 24 saat beraberiz, onun dudaklarını okuyarak anlaşıyoruz, bu yöntemi yavaş yavaş çözdüm."