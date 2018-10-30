ALS hastasının yardımına itfaiye yetişti

Bolu'da elektrik kesintisi sonucu solunum cihazı devre dışı kalması nedeniyle zor anlar yaşayan ALS hastasının imdadına evin bahçesine jeneratör kurarak sorunu gideren itfaiye ekipleri yetişti.

Alınan bilgiye göre, elektrik kesintisi yaşanan Kasaplar Mahallesi'nde ikamet eden ALS hastası Dursun İşler'in (54) solunum cihazı devre dışı kaldı.

İşlerin nefes almakta zorlanmaya başlaması üzerine eşi Hatice İşler, sağlık ve itfaiye ekiplerini arayarak ardım istedi.

Olay yerine gelen sağlık personeli, İşler'e ilk müdahaleyi yaptı. İtfaiye ekiplerince evin bahçesine jeneratör kurularak, eve elektrik çekildi. Bu sayede İşler'in bağlı bulunduğu solunum cihazı çalıştırıldı.

Hatice İşler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eşinin solunun yetmezliği nedeniyle cihaza bağlı yaşadığını söyledi.

Elektriğin kesildiği sırada bahçede olduğunu belirten İşler, "Elektrik kesintisinden sonra eşimin bağlı bulunduğu cihazlar durdu. Ne yapacağımı şaşırdım. Hemen sağlık ve itfaiye ekiplerinden yardım istedim." diye konuştu.

İşler, elektrik kesintisi nedeniyle zor anlar yaşadıklarını dile getirerek, bu konuda kendilerine gerekli desteğin sağlanmasını istedi.

