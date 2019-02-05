ALS, SMA hastalıklarıyla ilgili araştırma komisyonu kurulması kabul edildi

ALS, SMA ve kesin tedavisi bilinmeyen diğer hastalıklarla ilgili araştırma komisyonu kurulması TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu’nda ALS, SMA ve kesin tedavisi bilinmeyen diğer hastalıkların araştırılması amacıyla komisyon kurulması kabul edildi.



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