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ALS, SMA ve MS hastaları için Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.02.2019 21:26 | Son Güncelleme

TBMM Genel Kurulu’nda, ALS, SMA ve MS hastaları için Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu.  TBMM Genel Kurulu’nda, AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan ve Amyotrofik Lateral Skleroz (ALS), Spinal Müsküler Atrofi (SMA), Multipl Skleroz (MS) hastaları için araştırma komisyonu kurulmasına ilişkin önerge kabul edildi.

ANKARA, (DHA)- TBMM Genel Kurulu’nda, ALS, SMA ve MS hastaları için Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu.
TBMM Genel Kurulu’nda, AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan ve Amyotrofik Lateral Skleroz (ALS), Spinal Müsküler Atrofi (SMA), Multipl Skleroz (MS) hastaları için araştırma komisyonu kurulmasına ilişkin önerge kabul edildi. Meclis Araştırma Komisyonu; ALS, SMA, MS ve henüz tedavisi tespit edilemeyen diğer hastalık türlerine ilişkin mevcut durumun tespit edilip, tedavi ve bakım yöntemlerinin belirlenmesi, hastaların ve yakınlarının problemlerine ilişkin çözüm yöntemlerinin geliştirilerek yaşam kalitelerinin artırılması, toplumda farkındalık oluşturulması ve uluslararası sağlık kuruluşları ile koordineli bir çalışma yürüterek gerekli tedbirlerin alınması amacıyla çalışacak.
TBMM Genel Kurulu, önergenin kabul edilmesinin ardından kapandı.

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