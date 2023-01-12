MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Alsancak dizisi ne zaman başlayacak, kadroda kimler var? TRT1'in son bombası Alsancak için nefesler tutuldu

Alsancak dizisi ne zaman başlayacak, kadroda kimler var? TRT1'in son bombası Alsancak için nefesler tutuldu

12.01.2023 21:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT1'in son dizisi Alsancak görücüye çıkmaya hazırlanıyor. Son dönemde dizileri ile oldukça geniş bir kitleye sahip olan TRT1 yine çok sevilecek bir diziyle geliyor. Güçlü oyuncu kadrosuna sahip Alsancak dizisi ile ilgili araştırmalar yoğunlaşmış durumda. Peki TRT1'in son bombası Alsancak ne zaman başlayacak, konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? İşte detaylar...

Alsancak dizisi ne zaman başlayacak, kadroda kimler var? TRT1'in son bombası Alsancak için nefesler tutuldu

Alsancak dizisi ne zaman başlayacak izleyiciler tarafından iyiden iyiye merak edilmeye başlandı. TRT dizileri birkaç yıldır oldukça popüler. Güçlü oyuncu kadrosuyla ekrana gelmeye hazırlanan Alsancak TRT yayınlanmaya başlayacak. İzleyiciyi oldukça meraklandıran dizide neler yaşanacağı oldukça merak ediliyor. Peki Alsancak dizisi ne zaman başlayacak, konusu nedir? Hangi oyuncular var? İşte merkla beklenen dizi ile ilgili bilgiler...

ALSANCAK NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

TRT1'in son gözdesi Alsancak'ın ne zaman başlayacağı izleyiciler tarafından oldukça merak ediliyor. Alsancak 19 Ocak'ta güçlü hikayesi ve heyecanlı bölümleriyle izleyiciyle buluşacak.

174457_319871293_1520798618399393_4685171149190845994_n

ALSANCAK DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Alsancak dizisi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başarılarını anlatıyor. Dünyada başlayan kaos çağı, tüm ülkelerin güvenlik politikalarını gözden geçirmesine neden olur. Enerji havzalarının terör örgütlerinin kontrolüne bırakılmasıyla yeni bir döneme girilir. TSK, özel kuvvetler bünyesinde, yurt içi ve yurt dışında nokta atışı operasyonlar gerçekletiren seçkin timler oluşturur.

alsancak-dizisi-konusu

Bu timlerden biri de Alsancak Timi’dir. Alsancak Timi, Türkiye’ye yönelen tehditleri yok etmek için varını yoğunu ortaya koyacaktır.

OYUNCU KADROSU

ezgif.com-gif-maker (62)

‘Al Sancak’ın başrollerini Uğur Güneş ve Gülsim Ali İlhan üstlenirken dizinin kadrosunda ayrıca İdris Nebi Taşkan ve Ahmet Yenilmez gibi başarılı isimler yer alıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Merak ettiren iddia! Yalı Çapkını ve Ömer dizisi...Merak ettiren iddia! Yalı Çapkını ve Ömer dizisi...
MasterChef Metin'in nişanlısı güzelliğiyle hayran bıraktı!MasterChef Metin'in nişanlısı güzelliğiyle hayran bıraktı!
Müge Anlı 'Midem kaldırmıyor' diyerek anlattı! Sinan'ın fantezileri...Müge Anlı 'Midem kaldırmıyor' diyerek anlattı! Sinan'ın fantezileri...
Anahtar Kelimeler:
alsancak Oyuncu dolarin petrolün varil fiyatı turu

En Çok Okunan Haberler

Burhan Çaçan evinde kalp krizi geçirip hayatını kaybetti

Burhan Çaçan evinde kalp krizi geçirip hayatını kaybetti

Memurun zamlı maaşı 15 Ocak'a yetişmedi: 2 parça halinde...

Memurun zamlı maaşı 15 Ocak'a yetişmedi: 2 parça halinde...

İsveç'te skandal olay! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maketini astılar

İsveç'te skandal olay! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maketini astılar

Müge Anlı’ya şok! Çökelekçi, muhtar… İddialar kesilmiyor

Müge Anlı’ya şok! Çökelekçi, muhtar… İddialar kesilmiyor

Galatasaray transferi bitirdi! Yeni sol bek...

Galatasaray transferi bitirdi! Yeni sol bek...

İstanbullular dikkat! Kar için tarih verdi

İstanbullular dikkat! Kar için tarih verdi

İlginizi Çekebilir

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Kablosuz kulaklığa geçiş yapmanızı sağlayacak 5 önemli neden!

Kablosuz kulaklığa geçiş yapmanızı sağlayacak 5 önemli neden!

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Çok sevilen Philips airfryerda 900 TL'nin üzerinde indirim!

Çok sevilen Philips airfryerda 900 TL'nin üzerinde indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.