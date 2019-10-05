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ALS'ye dikkati çekmek için koşuyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.10.2019 11:09 | Son Güncelleme

İstanbul'da yaşayan 47 yaşındaki Ömür Çakır, annesinin hastalığı ALS'ye dikkati çekmek ve farkındalık oluşturmak için maratonlara katılıyor - Geçen yıl İstanbul Maratonu'nda 10 kilometre, bu yıl Tuz Gölü'nde düzenlenen maratonda 40 kilometre koşan Çakır, 19 Ekim'de Kapadokya'da 60 kilometre koşmak için çalışmalarını sürdürüyor - Ömür Çakır: - "Umarım bu hastalıkla ilgili tedavi bir an önce bulunur ve daha fazla koşmak zorunda kalmam"

İSTANBUL (AA) - MERVE YILDIRIM - Annesinin ALS'ye yakalanmasıyla hastalık hakkında bilgi sahibi olan 47 yaşındaki Ömür Çakır, ALS'ye dikkati çekmek ve farkındalık oluşturmak için maratonlara katılıyor.

AA muhabirine hikayesi hakkında bilgi veren Çakır, annesinin istemli kas hareketinin kontrolünden sorumlu sinir hücrelerinin hasarından kaynaklanan bir nörolojik hastalık grubu olan ALS'ye yakalandığını anlattı.

Öncesinde hastalık hakkında hiçbir bilgisi bulunmadığını dile getiren Çakır, annesinin yakalanmasının ardından araştırma yaptığını söyledi.

Hastalık için kurulan ALS-MHH Derneği'ne giderek hastalık hakkında gelişmeleri takip ettiğini, farkındalık oluşturmak için çalışmalara başladığını kaydeden Çakır, dernekten hastalığa dikkati çekmek amacıyla düzenlenen İstanbul maratonunda koşması teklifi aldığını belirtti.

Öneriyi kabul ederek geçen yıl ki İstanbul Maratonu'nda 10 kilometre koştuğunu anımsatan Çakır, bu yıl da Tuz Gölü'nde düzenlenen 40 kilometrelik maratonda da ALS formasıyla yarıştı.

- "ALS durdurulana kadar ben durmayacağım"

Koşulara ALS hastaları için katıldığını düşünmenin motivasyon sağladığını ifade eden Çakır, çevresindekilerin desteğini ve olumlu tepkiler aldığını dile getirdi.

Çakır, "İnsanların aklına ALS'yi getirebiliyorsam bu yolda devam ederek daha çok insana ulaşmalıyım. Beni takip edenler ALS hakkında çok az bilgi sahibi. Koşmaya devam edeceğim ve her yeni koşuda kilometreleri artıracağım." diye konuştu.

Bu yola başlarken "ALS durdurulana kadar ben durmayacağım." dediğini belirten Çakır, "Aslında kilometrelerin artması da bu yüzden. 40 kilometre koştum, 19 Ekim'de Kapadokya'da 60 kilometre koşacağım, sonra belki 100 kilometreye kadar çıkacak. Umarım bu hastalıkla ilgili tedavi bir an önce bulunur ve daha fazla koşmak zorunda kalmam." dedi.

Hastalığı daha çok insana duyurmak için durmayacağını ifade eden Ömür Çakır, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bilim insanlarının bir an önce bu hastalığın tedavisini bulmasını bekliyorum. Bir ilaç geliştirmesini bekliyorum. Çünkü nadir hastalık olduğu için belki yeterince ilgi ve alaka gösterilmiyor diye düşünüyorum. Mesela kendimizden örnek verecek olursam biz de teşhisten sonra bu hastalıkla ilgili çok bilgi sahibi değildik. İnsanların bu hastalığın farkında olması ve ilaç firmalarının bu hastalık üzerine daha çok çalışması yönünde bir beklentim var."

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Anahtar Kelimeler:
ALS hastalığı ALS-MNH (Amiyotrofik Lateral Skleroz-Motor Nöron Hastalığı) Dern Ömür Çakır

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