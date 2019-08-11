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Alt geçide düşen otomobilin sürücüsü yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.08.2019 22:31 | Son Güncelleme

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, kontrolden çıkan otomobil yan yoldaki alt geçide düştü, sürücü yaralandı.

Alt geçide düşen otomobilin sürücüsü yaralandı

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, kontrolden çıkan otomobil yan yoldaki alt geçide düştü, sürücü yaralandı.
Kaza, saat 18.00 sıralarında Fevzi Çakmak Bulvarı'nda meydana geldi. Halil İbrahim Özbilen yönetimindeki 15 TA 739 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yan yolda bulunan yayaların kullandığı alt geçide düştü. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilinde sıkışan sürücü Özbilen itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Özbilen, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Alt geçide düşen otomobilin sürücüsü yaralandıAlt geçide düşen otomobilin sürücüsü yaralandıAlt geçide düşen otomobilin sürücüsü yaralandıAlt geçide düşen otomobilin sürücüsü yaralandı

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