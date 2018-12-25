HABER

Alt geçide ters yönden giren araç kazaya neden oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.12.2018 03:14 | Son Güncelleme

Ankara'da Kuğulu Park önündeki alt geçide ters yönden giren araç, Atakule istikametine seyir halindeki otomobille çarpıştı - Sürücülerin yara almadan atlattığı kazanın ardından Kuğulu Alt Geçidi'nin Cinnah Caddesi'ne yönü yaklaşık bir saat ulaşıma kapalı kaldı

Ankara'da alt geçide ters yönden giren aracın neden olduğu kazada hasar meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Cinnah Caddesi'nden Atatürk Bulvarı istikametine ters yönde ilerleyen Metin A'nın kullandığı 06 KFK 35 plakalı araç, Kuğulu Park önündeki alt geçitte Atakule istikametine seyir halinde olan Özcan Hacıhasanoğlu yönetimindeki 61 EF 008 plakalı otomobille çarpıştı.

Kaza sonrası araçla olay yerinden kaçmaya çalışan ve ters yönde gitmeye devam eden Metin A, alt geçit girişinde polis ekipleri tarafından durduruldu.

Bu sırada araçtan inen Metin A, bir süre sonra tekrar aracına binerek bölgeden ayrılmaya çalışınca polis ekipleri otomobilin anahtarına el koydu.

Kazanın ardından 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalede bulunduğu sürücüler, herhangi bir yara almadıklarını ve sağlık durumlarının iyi olduğunu bildirdi.

Olay nedeniyle Kuğulu Alt Geçidi'nin Cinnah Caddesi istikameti yaklaşık bir saat ulaşıma kapalı kaldı. Kazaya karışan araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından alt geçit yeniden trafiğe açıldı.

Piramitlerin tepesinde seks yaptılarPiramitlerin tepesinde seks yaptılar
İstanbul'da sağanak etkili oluyorİstanbul'da sağanak etkili oluyor
YSK’den yayın yasakları kararı!YSK’den yayın yasakları kararı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ankara Kaza otomobil trafik trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

Murat Yıldırım fark edince yarışmacı ne diyeceğini bilemedi!

Murat Yıldırım fark edince yarışmacı ne diyeceğini bilemedi!

Metin Akpınar'dan Erdoğan için yeni açıklama! Adliyeden çıkar çıkmaz bunları söyledi

Metin Akpınar'dan Erdoğan için yeni açıklama! Adliyeden çıkar çıkmaz bunları söyledi

Söylentiyi duyan Nüfus Müdürlüğüne koştu!

Söylentiyi duyan Nüfus Müdürlüğüne koştu!

CHP'nin Ankara adayı Mansur Yavaş'tan AK Parti itirafı!

CHP'nin Ankara adayı Mansur Yavaş'tan AK Parti itirafı!

Şeyma Subaşı'dan bikinili paylaşımlar! Amuda kalkıp poz verdi!

Şeyma Subaşı'dan bikinili paylaşımlar! Amuda kalkıp poz verdi!

Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama geldi! Metin Akpınar ve Müjdat Gezen...

Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama geldi! Metin Akpınar ve Müjdat Gezen...

İlginizi Çekebilir

İlk buluşmada ne giymeli?

İlk buluşmada ne giymeli?

Son dakika! Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında yeni gelişme

Son dakika! Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında yeni gelişme

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma başlatıldı

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma başlatıldı

İlber Ortaylı'dan TRT dizisine tepki: Böyle bir Abdülhamid yok

İlber Ortaylı'dan TRT dizisine tepki: Böyle bir Abdülhamid yok

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında izleyenleri ekrana kilitleyen soru: Firavun Tutankamon'un kolyesindeki hayvan figürü ne?

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında izleyenleri ekrana kilitleyen soru: Firavun Tutankamon'un kolyesindeki hayvan figürü ne?

Şaşkın sürücü alt geçide tersten girince kaza kaçınılmaz oldu

Şaşkın sürücü trafiği birbirine kattı!

YSK’den yayın yasakları kararı!

YSK’den yayın yasakları kararı!

İstanbul'da hava ulaşımına lodos engeli

İstanbul'da hava ulaşımına lodos engeli

Anne ve oğlu ayıran kaza! Yakınları sinir krizi geçirdi

Anne ve oğlu ayıran kaza! Yakınları sinir krizi geçirdi

Ünlü iş kadını hayatını kaybetti!

Ünlü iş kadını hayatını kaybetti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.