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Alt geçidi kullanan yaya ölümden döndü! Korku dolu anlar kamerada

02.02.2023 12:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avcılar’da araçlar için yapılan alt geçidi kullanan yaya otomobilin önüne düştü. Yaya aracın altında kalmaktan kıl payı ile kurtulurken, ani frenle duran otomobile arkadan gelen araç çarptı. Yaşanan o analar kameraya yansıdı.

Olay, Avcılar'da, D-100 Karayolu'nun ayırdığı Denizköşkler Mahallesi ile Gümüşpala Mahallesi'ni birbirine bağlayan 'Kuruçeşme Altgeçidi'nde yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, araçlar için yapılan alt geçidi yayalar da kullanılıyor. “Yayaların tünele girmesi tehlikeli ve yasaktır" tabelasına rağmen her gün yüzlerce kişi,araç alt geçidindeki kaldırımı kullanarak D-100 Karayolu'nun karşısına geçiyor. Alt geçitteki kaldırımı kullanan bir kişi dengesini kaybederek yola düştü. O esnada seyir halinde olan araç sürücü güçlükle durdu. Yaya aracın altında kalmaktan kıl payı ile kurtulurken, ani frenle duran otomobile arkadan gelen araç çarptı. Yaşanan o analar saniye saniye araç kamerasına yansıdı.

(İHA)

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Avcılar

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