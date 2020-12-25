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Alt geçidin üstünden geçmeye çalışan yaya tırın altında kaldı

25.12.2020 15:55 | Son Güncelleme:
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Tekirdağ-İstanbul yolunda meydana gelen feci kazada alt geçidin üstünden aninden yola çıkan yaya tırın altında kalarak hayatını kaybetti.Kaza, Tekirdağ-İstanbul yolunun 28.

Tekirdağ-İstanbul yolunda meydana gelen feci kazada alt geçidin üstünden aninden yola çıkan yaya tırın altında kalarak hayatını kaybetti.
Kaza, Tekirdağ-İstanbul yolunun 28. Kilometresinde Marmaraereğilisi ilçesi Yeniçiftlik Mahallesi meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Y.C. idaresindeki yem yüklü 22 UE 481 plakalı çekici ve buna bağlı 22 AA C255 plakalı yarı römork İstanbul’dan Tekirdağ istikametine seyri halindeyken alt geçidin üstünden aniden yola çıkan 49 yaşındaki Salih Tütünen isimli yayaya çarptı. Yayaya çarpmamak için manevra yapmaya çalışan tır, yolun ortasındaki su kanalına devrildi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaya Salih Tütünen’in hayatını kaybettiğini tespit etti. Ayrıca trafik ve karayolları ekipleri de bölgede güvenlik önemleri aldı. Meydana gelen kaza nedeniyle İstanbul Tekirdağ yolu bir süre tek şeritten sağlandı. Hayatını Kaybeden Salih Tütünen’in cansız bedeni gerekli savcılık incelmelerinin ardından hastane morguna kaldırıldı.
Devrilme sonucu araçta bulunan yemler yola saçıldı. Yolun ortasında devrilen aracın kaldırılması için çalışmalar başlatıldı. Yola devrilen tırda büyük hasar meydana geldi.
Jandarma ekiplerince kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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